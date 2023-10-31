Турция и Запад разошлись в позициях по Израилю и Газе

Турция и Запад расходятся в позициях по израильско-палестинскому конфликту. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поддержал жителей сектора Газа, передает телеканал «Известия». Он выступил с речью на полуторамиллионном митинге. Лидер Турции назвал Израиль оккупантом и группировкой. Эрдоган также обвинил Запад в лицемерной реакции на ситуацию. На фоне конфликта президент Турции отменил визит в Израиль. По оценкам политологов, отношения Турции и США могут обостриться, однако Эрдоган не допустит радикальной ситуации. Также аналитики ожидают ограничения сотрудничества Анкары и Киева на фоне израильско-палестинского конфликта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.