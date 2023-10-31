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Эксперт не исключил роста морского экспорта российской нефти в ноябре

В Kpler предрекли рост экспорта российской нефти: эксперт Гулиев оценил прогноз
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Россия может увеличить морской экспорт нефти в ноябре до 3,6–3,7 млн баррелей в сутки (б/с), прогнозируют в аналитической компании Kpler. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев в беседе с «Известиями» 31 октября не исключил роста экспорта, но отметил, что он будет кратковременным.

Как сообщает «Коммерсант», по состоянию на октябрь в Kpler ожидают, что морские поставки нефти за рубеж составят 3,5 млн б/с против 3,45 млн б/с в сентябре. При этом морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тыс. б/с относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.

«Что касается возможного увеличения экспорта российской нефти — в принципе, такое я не исключаю, но это будет всё равно что-то кратковременное», —сказал Гулиев.

Эксперт напомнил, что пока еще действуют ограничения экспорта нефтепродуктов, дизтоплива и бензина.

«Плюс ряд наших нефтеперерабатывающих заводов вот-вот должны выйти из своих ремонтов. Добыча в целом она не уменьшалась, поэтому эту нефть куда-то надо девать: либо один путь — это ее перерабатывать и дальше экспортировать и частично на внутренний рынок, второй путь — это экспортировать в чистом виде. К этому могут сейчас нефтекомпании прийти. Но это будет всё равно краткосрочно, потому что у нас в рамках соглашения ОПЕК+ есть обязательства по ограничению экспорта. По среднесуточному [показателю] к концу года, я думаю, мы будем придерживаться плюс-минус наших объемов экспорта», — отметил Гулиев.

Говоря о государствах, которые будут основными покупателями российской нефти, он назвал Индию и Китай. Кроме того, в закупке российского энергоресурса могут быть заинтересованы Турция и страны, у которых в настоящее время есть свободные мощности по переработке нефти.

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Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Также он заявил, что общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, считает Новак.

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