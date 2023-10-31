Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире

Стоимость золота растет на фоне ряда факторов и любой новый виток ближневосточного конфликта способен спровоцировать еще большее увеличение цен на драгметалл, рассказал «Известиям» 31 октября директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

По данным сайта биржи Comex, на 18:23 мск цена составила около $2003 за унцию.

«Закупки центральными банками за первые девять месяцев года составляют 800 т, в основном благодаря Китаю, Польше и Сингапуру, а также приобретениям от незарегистрированных покупателей. Темпы уже превысили объем за аналогичный период прошлого года, также завершившегося рекордным спросом. И тенденция такова, что он останется устойчиво высоким. В частности, Всемирный совет по золоту в своем последнем докладе отмечает, что аппетит Китая к золоту будет сильным до конца 2023 года», — отметил Спинка.

В то же время он обратил внимание на то, что стоимость золота также получила локальный импульс к росту на фоне ближневосточного конфликта. По его словам, напряженность в регионе, который имеет решающее значение для мировых поставок энергоресурсов, повысило спрос на активы-убежища. Такая ситуация толкает цены на золото к рекорду в $2075, который был установлен в 2020 году, добавил эксперт.

«Ажиотаж среди инвесторов, ищущих «тихую гавань», и центробанков подкрепляют цены, которые на прошлой неделе превысили $2000 за унцию впервые с мая. Устойчивость рынка привела к тому, что золото всё больше оторвано от казначейских облигаций, которые обычно конкурируют с не приносящим процентный доход драгметаллом», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что подпитывает покупательский спрос на золото геополитическая неопределенность на фоне возникающих в мире конфликтов, волатильность ряда национальных валют, высокая инфляция в развитых странах.

«Любой новый виток ближневосточного конфликта, за которым внимательно наблюдают инвесторы по всему миру, способен спровоцировать еще больший рост стоимости драгметалла и тестирование новых локальных максимумов», — заключил Спинка.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что спрос на золотые слитки со стороны россиян стал расти. Спинка рассказал «Известиям», что интерес граждан к золоту остается высоким второй год подряд. По его мнению, на это повлияли сужение числа доступных инструментов для сохранения и приумножения капитала, а также рост общего уровня финансовой грамотности в стране.