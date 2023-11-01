Четверть россиян частично или полностью отказываются от мяса

Четверть, 25%, россиян частично или полностью отказываются от мяса, придерживаются принципов вегетарианства и флекситарианства (преимущественно растительная диета, допускающая потребление мяса). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами фудтех-проекта «Еда будущего». Результатами они поделились с «Известиями» 31 октября.

Еще 13% респондентов, согласно полученным данным, допускают в своем рационе мясо птицы. А 8% перешли на веганство, которое полностью исключает продукты животного происхождения.

При этом, как утверждают авторы исследования, большинство россиян (66%) задумываются отказаться от продуктов животного происхождения.

«46% респондентов перейти на аналоги мясной и молочной продукции вынуждает сильная аллергия и непереносимость пищи животного происхождения. Чаще всего от этого страдают люди в возрасте от 23 до 39 лет (37%). Еще одной причиной изменения своего рациона стала забота о здоровье (23%) — это в основном волнует россиян возрастной категории 56 лет и старше (28%). Одной из наиболее существенных причин перейти на альтернативное питание у зумеров (18—23 года) является сочувствие животным», — сообщили они.

Уточняется, что опрос проведен среди 1278 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 года.

5 апреля диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова заявила, что сыроедение не стоит практиковать более пяти дней подряд. При этом она подчеркивала, что ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство, как правило, не несут пользы для организма.