Лучи отката

В последний день октября курс доллара обновил новый минимум, опустившись ниже 92 рублей впервые с начала августа. Локальных минимумов также достиг юань (торговался ниже 12,5 рублей) и евро (ниже 97,5). Это большая победа с учетом нестабильности курса в последние месяцы.

В III квартале на российском рынке образовался дефицит иностранных денег на фоне высокого спроса на валюту и оттока капитала из страны. Он привел к тому, что даже при растущих нефтяных котировках рубль ослаб, хотя обычно курс имеет высокую корреляцию с ценами на энергоносители.

Ситуацию могло исправить увеличение предложения валюты внутри страны или сокращение спроса на нее. Резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в августе не дало ожидаемого эффекта, так как российский долговой рынок отрезан от внешних площадок из-за введенных санкций и внутренних ограничений.

В итоге властям пришлось принять более радикальные меры для поддержки стабильности национальной валюты. 12 октября Владимир Путин подписал указ, обязывающий экспортеров из разных отраслей, включая топливно-энергетический комплекс, черную и цветную металлургию, лесную промышленность, продавать выручку в иностранных денежных единицах на внутреннем рынке. Указ вступил в силу с 16 октября: начиная с этой даты отдельные российские компании в течение 60 дней с момента получения средств должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты.

Ожидается, что этот дополнительный приток может стабилизировать курс рубля в диапазоне 92–97 за доллар в течение ближайших месяцев. Первый эффект мы видим уже сейчас.

Другим фактором, который позволил рублю ощутимо укрепиться, стали значительные продажи валюты на внутреннем рынке от экспортеров в связи с октябрьским налоговым периодом. В конце этого месяца кроме единого налогового платежа (ЕНП), который включает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), российские нефтяники также должны оплатить налог на добавленный доход (НДД) за III квартал.

По итогам прошедшего квартала НДД может составить около 700 млрд рублей против 300 млрд в предыдущие три месяца. Для получения российских денежных единиц, которые нужно перечислить бюджет, экспортеры должны увеличить объемы продаваемых иностранных денежных единиц, что мы сейчас и наблюдаем.

Однако налоговый период завершится уже в конце октября. Далее рубль будет поддерживать лишь обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Мера может дополнительно привлекать на внутренний рынок около $2–3 млрд ежемесячно — достаточное количество, чтобы восполнить дефицит и удерживать более-менее стабильный курс. В то же время требование кабмина будет действовать лишь полгода, и если меру не продлят, то уже весной 2024-го доллар и евро снова начнут расти.

Полагаю, что в ближайшее время укрепление рубля продолжится: курс доллара может опуститься до уровня 92,5 рубля, где находится ближайшая сильная поддержка. При реализации этого прогноза евро, вероятно, достигнет отметки 98 рублей.

В ноябре-декабре ожидаю стабилизации курса российской валюты. Ближе к концу года повышенное предложение иностранных денег, скорее всего, будет нивелировано традиционным увеличением спроса на импорт, характерным для этого периода. Кроме того, на IV квартал приходится рост бюджетных расходов в рублях. В связи с этим наиболее вероятный диапазон курса доллара до конца года — 90–96 рублей.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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