Эксперт рассказал о способах получения пассивного дохода в 100 тыс. рублей в месяц

Существует несколько вариантов размещения сбережений с целью получения в дальнейшем дохода, отметил эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа. Он рассказал «Известиям», куда вложить накопления для получения пассивного дохода 100 тыс. рублей в месяц.

«Первая мысль, с которой стоит начать размещение накоплений, — это максимальная безопасность ваших денег. Эта безопасность обеспечивается как выбором способа инвестирования, так и правильным обращением с выбранным способом», — уточнил эксперт.

Говоря об источниках пассивного дохода, которые проще всего позволят получать по 100 тыс. рублей каждый месяц, он выделил аренду недвижимости (при этом нужен капитал от 30 млн рублей), облигации (необходим капитал около 10 млн рублей), депозиты (нужен капитал около 10 млн рублей), дивидендные акции (капитал около 10 млн рублей), инвестиции в бизнес (капитал от 3,3 млн рублей).

Эксперт уточнил, что приобрести для целей сдачи в аренду можно любую недвижимость — квартиру, загородный дом, офис, склад, гараж и т.д.

«Если задаваться вопросом именно максимизации арендного дохода от недвижимости, то можно подобрать объекты, которые будут приносить 100 тыс. рублей в месяц при стоимости объектов ниже 30 млн рублей. Но они могут быть малоликвидными, то есть их может быть затруднительно продать. Если же нужны максимально ликвидные объекты, то за 30 млн рублей можно купить две квартиры в Москве со стоимостью сдачи в аренду как раз 100 тыс. рублей за обе квартиры», — сказал Зацепа.

В то же время он обратил внимание на то, что среди облигаций есть много привлекательных вариантов — как облигаций федерального займа (государственные), так и от крупных компаний со ставкой до 15% годовых. По его словам, процентный доход, как правило, выплачивается два раза в год (не ежемесячно), но если его разделить по месяцам, то получится как раз около 100 тыс. рублей. При этом эксперт посоветовал диверсифицировать вложения и купить облигации разных эмитентов.

«Депозиты: сейчас доступны ставки до 15% на первые три месяца, опять же разумно разложить по нескольким банкам в пределах суммы 1,4 млн рублей в каждый, чтобы каждый депозит был застрахован Агентством по страхованию вкладов», — рассказал Зацепа.

Рассматривая такой источник дохода, как дивидендные акции, он уточнил, что не все компании, акции которых продаются на бирже, выплачивают дивиденды, но ряд компаний их выплачивает.

«За редкими исключениями дивиденды выплачиваются ежегодно, хотя каждый год компания заново решает, будут ли выплачиваться дивиденды и в каком объеме. Соответственно, на основании среднего размера дивидендов в 10% годовых (выплачиваются раз в год, но разные компании в разные месяцы) можно собрать портфель из различных акций, которые обеспечат 100 тыс. рублей пассивного дохода за счет дивидендов», — добавил он.

Наиболее рискованным из возможных финансовых инструментов эксперт назвал инвестиции в бизнес. Однако при тщательном отборе компании, выполняемом профессионалами, риски более чем уравновешиваются высокой доходностью, считает он. По его словам, инвестиции в бизнес приносят ежемесячный доход, и за счет более высокой доходности уже с капиталом от 3,3 млн рублей можно получать пассивный доход 100 тыс. рублей в месяц.

«Каждый из описанных инструментов требует профессионализма в обращении, поэтому перед инвестированием денег я рекомендую получить консультацию у профессионального финансового консультанта и составить ваш личный финансовый план. Так вам будет проще и безопаснее определить, какие инвестиции подходят именно вам», — заключил Зацепа.

Ранее, 26 октября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что в РФ привлекательными остаются вложения в ликвидную недвижимость в крупных городах. Кроме того, по его мнению, в конце 2023 года интерес представляют акции сектора IT, кибербезопасности, а также сырьевых компаний.