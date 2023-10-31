Российские военные зашли в тыл противника и взяли в плен украинских боевиков

Российские военнослужащие захватили в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), зайдя в тыл опорного пункта противника на южнодонецком направлении. Кадрами их боевой работы поделился военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Противник очень хорошо укрывается, его трудно заметить даже с той же «птицы» (беспилотного летательного аппарата. — Ред.). Подлетали близко, все-таки заметили противника, разработали план наступления. В лоб по классике идти не хотелось, мы заползли противнику в тыл», — поделился командир мотострелкового взвода с позывным Жеков.

Командир взвода с позывным Витос отметил, что сначала боевики не хотели сдаваться в плен и передавали своим людям по рации, что они живые. Но украинские военачальники не обращали внимания на слова своих сослуживцев и продолжали отдавать приказы об уничтожении опорного пункта.

«Передовые танковые подразделения работают по всей линии южнодонецкого фронта, поддерживая плотным огнем нашу пехоту под Новодонецким и Урожайным, и одновременно ведут активную оборону, сдерживая контрнаступление ВСУ на этом стратегически важном участке», — подчеркнул Ольков.

Ранее, 30 октября, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные нанесли серию ударов по позициям ВСУ на южнодонецком направлении. При поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и севернее Приютного, автомобильная техника и живая сила уничтожены, добавил он.

До этого, 29 октября, Минобороны заявило, что ВС РФ отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за сутки. Так, войска России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении, четыре — на южнодонецком и две — на купянском.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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