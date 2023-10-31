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Плата операторов за частоты для быстрого интернета может вырасти в 10 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2024 году плата сотовых операторов за использование радиочастотного спектра может вырасти как минимум вдвое, рассказал «Известиям» источник на рынке связи, это подтвердил собеседник в одной из госструктур.

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Произойдет это, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы, пояснил он. Пока операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, объяснил он. О планируемом повышении стоимости использования частот говорят и два источника в госорганах.

Технология, появившаяся на российском рынке в начале 2010-х годов, считалась перспективной, и государство стимулировало ее внедрение операторами, снизив размер платы за использование необходимых частот. Но новая методика не относит LTE к таким технологиям, поэтому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз, указывает источник.

По оценке собеседника «Известий» в госорганах, изменения позволят привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов, утверждает источник.

Собеседник «Известий», близкий к одному из сотовых операторов, утверждает, что сейчас четыре крупнейших федеральных сотовых оператора РФ платят за использование частот 15–17 млрд рублей в год. Изменения в методике расчета платы приведут к росту этих расходов примерно до 30 млрд рублей, подсчитал он.

Если новая методика будет введена, получается, что операторы будут платить за частоты около 1% от своих доходов, подсчитал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Такой рост расходов сам по себе не катастрофичен для бизнеса, но негативно скажется на рентабельности, а значит, может стать поводом для повышения тарифов на мобильную связь — расходы переложат на абонентов, не исключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Частотная занятость: операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз

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