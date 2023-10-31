Аргентинец Мартинес получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Голкипер английского ФК «Астон Вилла» и аргентинской сборной Эмилиано Мартинес стал обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения наград «Золотого мяча» прошла в понедельник, 30 октября, в Париже.

В пятерку финалистов вошли также Яссин Буну («Севилья»/«Аль‑Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Марк‑Андре тер Штеген («Барселона»), сообщает портал «Спорт-Экспресс».

В прошлом году Мартинес выиграл чемпионат мира по футболу, который проходил в Катаре, в составе сборной Аргентины. Тогда же его признали лучшим голкипером турнира.

Также в этот день стало известно, что обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football в восьмой раз стал аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси. До этого Месси становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.