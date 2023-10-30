Режиссер Учитель рассказал о съемках фильма «Шостакович»

Съемки полнометражного игрового фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года. Уже снят первый пробный эпизод с участием главного героя. Об этом «Известиям» рассказал режиссер картины, народный артист России Алексей Учитель.

«Если говорить о производстве, картина непроста. Несколько временных периодов: 20-е, 30-е, 40-е, 70-е годы. Нью-Йорк, и другие города. То есть он довольно дорогостоящий, не комедия, не сказка, есть проблемы, скажем так, с полным финансированием. Но этот вопрос мы скоро решим. Главное, что фильм уже в работе. Мы даже сняли пробный эпизод», — отметил режиссер.

По словам Учителя, ему было важно посмотреть на актера, который будет играть Шостаковича, с учетом того, насколько это сложная роль.

«Это два возрастных периода: 25–40 лет и за 60. Я не хотел брать двух артистов на эту роль. Но это значит, что понадобится пластический грим, а очень не хочется, чтобы он был заметен. Да, можно довольно качественно сделать старше лицо. А вот что делать с телом, походкой, плечами, руками, не знаю. Сложно всё это для артиста. Тем не менее мы выбор сделали», — рассказал режиссер.

По его словам, Шостаковича сыграет прекрасный артист, фамилию которого он пока не назовет, а для успеха фильма важен актерский ансамбль — между актерами должна возникнуть химия.

Алексей Учитель подчеркнул, что фильм о Шостаковиче не будет чистым байопиком, а скорее притчей о гении, страхах, любви. Музыкальный руководитель фильма уже известен. Это Валерий Гергиев. Шостакович один из его любимых композиторов, напомнил режиссер.

Алексей Учитель известен как режиссер фильмов о деятелях русской культуры. В его фильмографии картины «Мания Жизели» — о балерине Ольге Спесивцевой, «Дневник его жены» — о писателе Иване Бунине, «Матильда» — о балерине Матильде Кшесинской, «Цой» — о рок-музыканте Викторе Цое. Картина о Шостаковиче станет первой игровой кинобиографией великого композитора.

Подробнее читайте в интервью Алексея Учителя «Известиям»:

«Фильм о Шостаковиче не будет чистым байопиком»