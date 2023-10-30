Как по часам: новые имена «Винзавода» и поворот в карьере Лизы Арзамасовой

Светская Москва отметила четырехлетие проекта Patriki Insider вечеринкой на тему цирка. Солистка группы «Винтаж» спела дуэтом с дизайнером Романом Уваровым в особняке Леман. Юбилейный старт Открытых студий «Винзавода» посетила экс-директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак. Лиза Арзамасова aka Галина Сергеевна из «Папиных дочек» объявила о новом витке в карьере — она увлеклась писательством. Ирина Апексимова впервые за долгое время вышла в свет с бывшим мужем. Сливки светского общества собрались на презентации капсульной коллекции Palekh Watch. А звезды российского спорта пощеголяли в коктейльном на премьере доксериала «Время «Спартака». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и светских героев на прошлой неделе.

День рождения Patriki Insider

Среда, 25 октября, была особенно насыщенной на мероприятия. В этот вечер герои столичной светской хроники пытались успеть везде. Этому не способствовали московские пробки, но у некоторых всё же получалось. Не могли они пропустить день рождения проекта Patriki Insider, который гремел в баре Segreto.

Анастасия Кольцова, Кристина Комадынко и Екатерина Ященко Фото: Саша Мурашкин Уиллиам Ламберти Фото: Саша Мурашкин Георгий Рушев Фото: Саша Мурашкин Екатерина Земская Фото: Саша Мурашкин Виктория Яценко Фото: Саша Мурашкин Марина Хрипина Фото: Саша Мурашкин Михаил Ильин-Адаев Фото: Саша Мурашкин Екатерина Маслова и Макс Арнаутов Фото: Саша Мурашкин Филипп Лобачев Фото: Саша Мурашкин

Темой вечера по случаю его четырехлетия стал цирк, что дало собравшимся простор для фантазий по поводу образов. Заведение пестрело перьями, блестками, яркими красками, а некоторые гости отважились даже на клоунский грим и аксессуары. Впрочем, главными героями вечера было трио из команды проекта — Екатерина Ященко, Кристина Комадынко и Анастасия Кольцова.

Поздравить их пришли ресторатор Уиллиам Ламберти, звезда «Холостяка» Марина Хрипина, дизайнер Георгий Рушев. В программе вечера были реки игристого, подарки, которые в этот вечер получали гости, именинный торт и — под стать теме мероприятия — карточные фокусы.

«Винтаж» на вечеринке Elyts

В изящных интерьерах неоготического особняка Леман на грандиозной вечеринке мультибрендового онлайн-бутика Elyts тем же вечером раздавала музыкальное настроение группа «Винтаж». Анна Плетнева выступила с главными хитами: «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Роман». Последнюю дизайнеру Роману Уварову посчастливилось исполнить в дуэте с солисткой группы, когда она неожиданно пригласила его на сцену.

Мария Кравцова Фото: Михаил Танюхин Алексей Сухарев Фото: Михаил Танюхин Алексей Миронов Фото: Михаил Танюхин Павел Камин Фото: Михаил Танюхин Дарья Коробова Фото: Антон Быстров Валерия Чуб Фото: Антон Быстров «Винтаж» Фото: Антон Быстров Григорий Масленников Фото: Антон Быстров Клим Ядринцев Фото: Антон Быстров Идрис Гитинаев Фото: Антон Быстров Кира Андреева Фото: Антон Быстров Илья Давыдов Фото: Антон Быстров

А после за пульт встал самый модный диджей Москвы и Санкт-Петербурга Леша Миронов. Под ритмы его сета собравшиеся устремились отдаться танцам. Переводили дух на втором этаже особняка, где расположились модные инсталляции из последних коллекций Dolce & Gabbana, Gucci, Valentino, Stefano Ricci. Отдельной усладой для глаз стал продуманный сет-дизайн, который гармонично вписался в старинные интерьеры: декорирование блюд, подсвечники, цветы, античные атланты.

На вечеринке были телеведущая Марика Кравцова, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, стилист Алексей Сухарев, художник Григорий Масленников и многие другие.

Завод новых имен

25 октября юбилейный, десятый сезон Открытых студий «Винзавода» собрал на территории пространства звезд современного искусства и экспертов отрасли. Художников — участников сезона тоже десять: это Елена Холкина, Юлия Диброва, Ольга Михальчук, Аксана Прутцкова, Дарья Арбузова, Елена Шарганова, Маргарита Журавлева, Полина Савина, Ульяна Елкина и Таисия Камышан.

Павел Камин Фото: пресс-служба «Винзавода» Катя Бочавар Фото: пресс-служба «Винзавода» Рома Уваров Фото: пресс-служба «Винзавода» Стася Кроль Фото: пресс-служба «Винзавода» Анна Зайцева и Марина Лошак Фото: пресс-служба «Винзавода» Анна Зайцева, Павел Пепперштейн, Соня Стереостырски Фото: пресс-служба «Винзавода» Екатерина Вагнер Фото: пресс-служба «Винзавода» Наташа Перова Фото: пресс-служба «Винзавода»

Открытие посетили не только коллеги девушек по цеху, среди которых были обнаружены Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски, но также основательница «Винзавода» Софья Троценко, галеристы Сергей Попов и Алина Пинская, куратор Фонда V-A-C Андрей Паршиков, а также экс-директор ГМИИ имени Пушкина, коллекционер Марина Лошак. Гости угощались белым вином и согревались в интеллигентном общении друг с другом.

На дворе уже конец октября, так что по лукам этого вечера почти у всех выбор пал на комфортные, утепленные образы. Наташа Перова умело сочетает летящую юбку с оверсайз-бомбером, добавляя акцент в виде пушистой зеленой сумки и разноцветного шарфа. Рома Уваров выбрал в качестве акцента объект покрупнее — пальто в желтую клетку, а вот Екатерина Вагнер собрала бордовый моно-лук с узорчатым палантином и широкополой шляпой.

Ирина Апексимова вышла в свет с бывшим мужем

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова — редкий гость светских мероприятий. Но на юбилей Московского Художественного театра заслуженная артистка России не могла не прийти. Это альма-матер Ирины Апексимовой. На сцене этого театра она проработала 10 лет после окончания Школы-студии МХАТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В труппу МХТ имени Чехова актриса поступила вместе с супругом Валерием Николаевым. В легендарной сказке «Ундина» в постановке Николая Скорика Апексимова не только играла графиню Берту — вместе с супругом они были режиссерами по пластике. А Валерий Николаев исполнял роль Русалочьего царя. С тех пор были съемки Апексимовой и Николаева в Голливуде, уход из МХТ, развод, а у Валерия еще и череда неприятностей и безработица.

Появление бывших вместе приятно удивило гостей юбилея. Вряд ли пара воссоединилась, но у них есть общая дочь, актриса Театра на Таганке Дарья Авратинская. Как рассказал Валерий Николаев, сейчас у него есть работа. Он снимает фильм о героях СВО для канала «Соловьев Live». Актер преклоняется перед той отвагой молодых ребят, которые в трудный для России момент не сомневались, где им надо быть.

Часики тикают

Открывшаяся этой осенью первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery провела в четверг, 26 октября, свое первое светское мероприятие — презентацию лимитированной коллекции российского часового бренда Palekh Watch. Лимитка выпущена в коллаборации с художниками галереи: Ринатом Абдрахмановым (Rinatto L'bank), Данилой Карамушкиным, Юлией Низамутдиновой и Кириллом Рейвом. Каждая из шести моделей создана в десяти экземплярах.

Елена Воробей и Наталья Власова Фото: пресс-служба VS Gallery Анна Нестерова Фото: пресс-служба VS Gallery Александр Карлявин Фото: пресс-служба VS Gallery Денис Симачев со спутницей Фото: пресс-служба VS Gallery Адель Бикулова Фото: пресс-служба VS Gallery

Инфлюенсеры и поклонники красивого пришли на мероприятие при параде. Блогер Адель Бикулова выбрала классическое сочетание черного и белого, дополнив образ необычными фактурами и асимметричным фасоном топа, «успокоив» драматическое настроение лука базовой рубашкой. А основательница Palekh Watch Анна Нестерова оставила акцент только на плечах — жемчужные бусинки, как погоны, объяли верхнюю зону платья, выгодно подчеркнув квадратный вырез и изящные ключицы.

Актриса Елена Воробей тоже поиграла с фактурами и total black, не забыв про трендовые макси-очки, а Денис Симачев отошел в сторону уюта, оставив яркой деталью принтованные ботинки, — его примеру последовал и основатель VS Gallery Александр Карлявин, облачившийся в джемпер с медвежатами (скоро Новый год). Певица Наталья Власова остановила свой выбор на комфортных кедах и голубой рубашке необычного кроя.

Около футбола

А в кинотеатре «Художественный» собралась другая публика, хотя и не менее светская, — спортивная. Здесь «Кинопоиск» представил документальный сериал «Время «Спартака», рассказывающий об истории футбольной команды устами ее игроков. Они, кстати, и сами пришли на показ пощеголять в роскошных костюмах (не спортивных): Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Эдуард Мор, Андрей Тихонов.

Камиля Харисова Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Егор Шип Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Антон Севидов со спутницей Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Константин Пушкин Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Александра Жаркова Фото: пресс-служба «Кинопоиска» Евгений Бороденко Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Кроме спортсменов здесь собрались и сливки киноотрасли: режиссер сериала Евгения Монтанья-Ибаньес, руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев, продюсер и сценарист Кирилл Сорокин, актер Артур Сопельник.

Звезды не-футбола тоже были: фигуристка Елизавета Худайбердиева и хоккеист Николай Голдобин, а также певец Егор Шип.

Лиза Арзамасова стала писательницей

Актриса Елизавета Арзамасова, ставшая популярной благодаря ситкому «Папины дочки», теперь автор серии книг для детей. Об этом актриса рассказала на открытии скульптурной композиции «Баланс» художницы Дарьи Русских в парке «Музеон». Собравшиеся поместили под фундамент памятника «капсулу времени», которую потомки должны открыть через 100 лет. Внутри нее — шесть писем от людей разных возрастов и профессий: от школьника, врача, духовника, юриста, государственного деятеля и художника.

Фото: Orange PR Agency

Среди гостей были актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущая Светлана Абрамова, журналист Юрате Гураускайте, баскетболистка Катерина Кейру, художник Дмитрий Сухов, глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, скульпторы Салават Щербаков и Игорь Бурганов, директор парка Горького Елена Лупина.

Как считает автор «Баланса» Дарья Русских, в ее работе есть особая медитативность, которая вдохновляет на мысли о будущем.

— Я стараюсь никогда не строить планов, — рассказала «Известиям» Лиза Арзамасова. — Своей самой большой ближайшей радостью и удачей считаю выход в издательстве АСТ уже третьей моей детской книги о мальчике Костике. Я счастлива, когда приходят отзывы от читателей о первых двух.

Писательница надеется, что третья книга будет также по-доброму встречена читателями.