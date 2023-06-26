Вошли в роли: Маркони — директор школы, Брэдшоу надела свадебное платье

Владимир Маркони попробовал себя в роли директора школы, Instasamka — учителя химии. Полина Максимова появилась в платье собственного дизайна на премьере фильма «Мальдивы подождут» в «Октябре». В старинном особняке прошла выставка винтажных платьев Yves Saint Laurent, Valentino, Nina Ricci и других дизайнеров. Светская Москва посетила презентацию нового российского бренда бытовой техники. А Кэрри Брэдшоу в сиквеле «Секса в большом городе» вновь надела свадебное платье, в котором собиралась замуж за Бига. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Jony — историк, Маркони — директор школы

Jony — скромный учитель истории, Instasamka — учитель химии, Карина Кросс — завуч, Вован из «Реальных пацанов» — сотрудник столовой, Дмитрий Красилов (он же Пухляш) — физрук. Пожалуй, очутиться в такой школе на денек-другой не отказался бы каждый подросток. VK показал, как это могло бы быть. Сервис поздравил выпускников первым комедийным мюзиклом собственного производства «Танцуй, пока молодой». Возглавил вымышленную школу Владимир Маркони, который сыграл директора.

— Мой директор с легкой чудинкой. За это его ученики и любят, немножко побаиваются и смеются над ним, — сказал «Известиям» Владимир Маркони. — У меня в школе был как раз директор-мужчина. Он был сухой, у него при себе всегда был дипломатик. Когда я учил роль, я всё думал, за кого зацепиться. Нужен был человек, на которого можно ориентироваться. И мне кажется, я многое от него взял. Например, очки. Они добавляют интеллигентности и ума.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Роман Каграманов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Севиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Константин Сидорков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Митя Фомин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Маркони Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В центре сюжета — 16-летний ученик Егор, который безответно влюблен в одноклассницу Ульяну. На выпускном он узнает, что может навсегда упустить ее. С помощью «виртуальных помощников ВКонтакте», среди которых Валя Карнавал, Ваня Дмитриенко, Хабиб и другие, он возвращается в прошлое и пытается изменить его так, чтобы девушка мечты была с ним.

Фильм наполнен хитами российских музыкантов и танцами. Номера ставила команда во главе с хореографом Антоном Андреевым, который работал с Биланом. А его команда Apes Crew единственная в мире дважды побеждала на турнире World of Dance в США.

Мюзикл уже есть в сети. Премьера прошла в кинотеатре «Москва». На входе гостям выдавали выпускную ленту. Среди первых зрителей были Роман Каграманов, Митя Фомин, Пашу, Севиль, Елена Крыгина, Саша Спилберг и другие.

«Мальдивы подождут»

19 июня в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новой российской комедии «Мальдивы подождут». В центре сюжета — супруги Ева и Денис, которые переживают кризис в отношениях, если это можно так назвать. Жена берет благоверного в заложники, когда он собирается уйти от нее. Ситуацию усугубляет то, что в этот момент в их доме орудует грабитель, который становится невольным участником семейных разборок.

Полина Максимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Александр Бердников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Ирина Ортман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Карен Арутюнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Люся Чеботина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На премьере картину представили исполнители главных ролей Роман Курцын и Полина Максимова. К слову, актриса появилась на дорожке в эффектном платье собственного дизайна.

— Эта история о том, что за семью и любовь надо бороться. Нельзя в погоне за карьерой упустить самое главное, — сказала она «Известиям».

Премьеру посетили Люся Чеботина, Карен Арутюнов, Михаил Лабковский, Ирина Ортман, Александр Бердников, Алена Чехова и другие.

Винтажный коктейль с Nina Ricci и Valentino

В этот же вечер неподалеку от «Октября» светская Москва собралась в особняке A-House в Большом Афанасьевском, где состоялись творческий вечер и выставка редких винтажных нарядов из коллекции бренда MEOWSHKA. Гости могли увидеть работы лучших дизайнеров, которые в разные годы блистали на главных подиумах мира. Например, платье Nina Ricci из коллекции 1985 года, созданное в тот момент, когда креативным директором бренда был Жерар Пипар.

Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин Фото: Александр Мурашкин

Еще одно платье Givenchy 70–80-х годов из коллекции близкой подруги французского модельера — графини Аниты фон Гален. По соседству — роскошное изделие Paco Rabanne из коллекции Haute Couture осень–зима 1981/82. На подиум в нем выходила муза модельера Кэти Джин-Льюис. Гости также могли рассмотреть наряды от Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Jean Varon, Valentino, Roberto Capucci.

На мероприятии прошла лекция искусствоведа Полины Павлович. Завершился вечер выступлением солиста театра «Санктъ-Петербургъ Оперà» Якуба Суворова.

Светские и хозяйственные

21 июня эстафету светских мероприятий приняло другое модное пространство столицы — Flava Event Dom, где российский производитель бытовой техники представил свой новый бренд VÄRD. О планах запустить марку взамен ушедшего из России бренда Electrolux сообщалось еще в январе.

Дарья Коробова Фото: Антон Доников Екатерина Земская Фото: Антон Доников Фото: Антон Доников Кира Андреева Фото: Антон Доников Милана Пич Фото: Антон Доников Алексей Беляков Фото: Антон Доников Ирина Астахова Фото: Антон Доников Рита Сухарева Фото: Антон Доников Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Антон Доников

На вечеринке собрались журналисты, инфлюенсеры и представители бизнеса. Среди них были олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, поэт Ирина Астахова, художница Рита Сухарева, блогер Милана Пич и другие. Гостей угощали напитками и закусками под выступление кавер-группы, и всё это в окружении флагманской бытовой техники.

Кэрри Брэдшоу вновь в свадебном платье

22 июня на стриминговом сервисе HBO Max вышел второй сезон сериала «И просто так…» — сиквела «Секса в большом городе». В продолжении фанатов ждет возвращение нескольких старых героев — Эйдана (Джон Корбетт), с которым у героини Сары Джессики Паркер был роман в оригинальной истории, и Саманты Джонс (Ким Кэтролл), которой не было в первом сезоне перезагрузки.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Barbara Hine

Впрочем, в первых двух вышедших сериях их нет. Зато поклонников порадует другое событие, которое обеспечит зрителю чувство ностальгии: Кэрри Брэдшоу вновь наденет свадебное платье от Vivienne Westwood. То самое, в котором она должна была выйти замуж за Мистера Бига в полнометражном фильме «Секс в большом городе». Подробнее о втором сезоне и реакции критиков читайте в материале «Известий».