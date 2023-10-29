Эксперт предупредил о риске блокировки карты из-за частых снятий крупных сумм

Крупные банки пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ), которые, в частности, могут распознать подозрительные действия с картой и заблокировать ее. Подробнее о таких операциях рассказал 29 октября заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — приводит его слова агентство «Прайм».

Заблокировать могут и ту карту, которая используется только для снятия крупных сумм денег. Приостановить совершаемый перевод ИИ может, если для держателя карты он нетипичен.

Эксперт пояснил, что подозрительной могут посчитать транзакцию, совершаемую между клиентами, живущими в разных городах. Таким образом, ИИ анализирует еще и близость, степень родства отправителя и получателя между собой.

«Если возникнет хотя бы малейшее подозрение, платеж задержат для проведения более тщательной проверки. После нее информация возвращается в систему платежей, клиента просят подтвердить транзакцию через код из СМС-сообщения, отпечатком пальца, ответом на звонок из банка», — сказал заведующий кафедрой.

Причем он назвал ошибкой мнение, что ИИ анализирует слова, указанные в качестве назначение платежа, например, «за квартиру», «за аренду», «по договору».

Ранее, 3 октября, юрист Евгений Антонов рассказал «Известиям», что незапланированное списание денег с банковской карты может быть следствием небрежного хранения секретных данных ее держателем, технических ошибок в банковской инфраструктуре, а также противоправных действий. При получении информации о расходовании денег с банковской карты, которое потребитель не совершал, а также при утрате банковской карты нужно незамедлительно сообщить об этом банку и не отказываться от блокировки карты до выяснения всех обстоятельств списания средств, подчеркнул юрист.

Мошенники используют разные схемы оформления кредита на россиян. В июне Антонов рассказал «Известиям», что делать при обнаружении займа, оформленного неизвестными лицами, куда обращаться и как избегать подобных ситуаций.

По его словам, если кредит получен только с использованием персональных данных заемщика, который при этом фактически денег не получал (в том числе на счет), никаких документов рукописной или электронной подписью не подписывал, а в документах кредитора указаны чужие номера телефонов и адреса электронных почт, то тогда есть все шансы доказать отсутствие реальной выдачи кредита номинально числящемуся заемщику и выплачивать кредит не придется.