Боксер Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри 29 октября одержал победу в поединке с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганной.

10-раундовый матч состоялся в Эр-Рияде. Раздельным решением судей Фьюри был признан победителем, при том, что в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету 35-летнего Фьюри 34 победы, 24 из которых нокаутом, и одна ничья. Он трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Тайсон Фьюри и украинский спортсмен Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира. Бой может состояться уже 23 декабря либо в январе следующего года, в Саудовской Аравии.