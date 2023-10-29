Реклама
Прямой эфир
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник
Экономика
Плата операторов за частоты для быстрого интернета может вырасти в 10 раз
Мир
Американский политолог предрек Европе катастрофу в случае переизбрания Трампа
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до $100 из-за палестино-израильского конфликта
Мир
Профсоюз работников автопрома США заявил об окончании полуторамесячной забастовки
Мир
Фицо заявил об отсутствии интереса к речи Зеленского на заседании Евросовета
Мир
Небензя заявил о желании США и Израиля истребить жителей Газы
Спорт
Аргентинец Мартинес получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина
Спорт
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Боксер Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

0
Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри 29 октября одержал победу в поединке с бывшим обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганной.

10-раундовый матч состоялся в Эр-Рияде. Раздельным решением судей Фьюри был признан победителем, при том, что в третьем раунде британец оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету 35-летнего Фьюри 34 победы, 24 из которых нокаутом, и одна ничья. Он трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Дружок, ты где?»: Тимофей Цзю впервые победил в статусе чемпиона мира
Он уверенно прошел Брайана Мендоса

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Тайсон Фьюри и украинский спортсмен Александр Усик подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира. Бой может состояться уже 23 декабря либо в январе следующего года, в Саудовской Аравии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023