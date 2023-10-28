Дети пожарных и спасателей МЧС из Донбасса приехали в лагерь на Азовское море

Дети пожарных и спасателей МЧС России из Донецка, Мариуполя, Ясиноватой, Горловки и Макеевки прибыли на отдых в лагерь на Азовском море. Как сообщили в ведомстве 28 октября, из Донбасса в Ростовскую область приехало более 100 детей.

Отмечается, что прибывшие в лагерь — это дети тех, кто выезжает тушить пожары под обстрелами и рискует жизнью при разминировании, восстанавливая инфраструктуру региона.

«Это не разовая акция. Это наша постоянная обязанность — заботиться о детях и семьях тех, кто рискуют своими жизнями ради спасения других. Дети пожарных и спасателей Донбасса растут в сложных условиях: каждый день видят подвиги родителей. Наша задача — достойно их вырастить, дать уверенность в завтрашнем дне», — приведены слова главы МЧС РФ Александра Куренкова в Telegram-канале ведомства.

В течение двух недель ребят ждет динамичная культурная программа, которую подготовили вожатые ростовского областного педагогического отряда: квесты, конкурсы, экскурсии и мастер-классы по безопасности от спасателей МЧС России.

В июне корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказывала, что 600 детей из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области, которые обстреливаются Вооруженными силами Украины (ВСУ), отправили в санатории и детские лагеря Ярославской и Калужской областей.