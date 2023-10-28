Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны Израиля предупредил о долгой операции в Газе
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Снегиревке Николаевской области
Мир
В минсвязи Израиля заявили о разрыве контактов со Starlink
Мир
Нетаньяху заявил о начале Израилем второго этапа войны
Мир
Боевое крыло ХАМАС заявило о третьем за день ракетном обстреле Тель-Авива
Мир
Нетаньяху пообещал освободить всех удерживаемых ХАМАС заложников
Мир
СБ ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 31 октября
Мир
ХАМАС потребовало освобождения палестинских заключенных в обмен на заложников
Общество
МАГАТЭ известно о сообщениях о беспилотниках рядом с Курской АЭС
Общество
В России запланировали освободить медработников от немедицинских функций
Мир
Нетаньяху заявил об обеспечении Ираном 90% военного бюджета ХАМАС
Мир
Экс-разведчик заявил о неспособности США спасти Украину от поражения
Происшествия
Два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Дети пожарных и спасателей МЧС из Донбасса приехали в лагерь на Азовское море

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети пожарных и спасателей МЧС России из Донецка, Мариуполя, Ясиноватой, Горловки и Макеевки прибыли на отдых в лагерь на Азовском море. Как сообщили в ведомстве 28 октября, из Донбасса в Ростовскую область приехало более 100 детей.

Отмечается, что прибывшие в лагерь — это дети тех, кто выезжает тушить пожары под обстрелами и рискует жизнью при разминировании, восстанавливая инфраструктуру региона.

«Это не разовая акция. Это наша постоянная обязанность — заботиться о детях и семьях тех, кто рискуют своими жизнями ради спасения других. Дети пожарных и спасателей Донбасса растут в сложных условиях: каждый день видят подвиги родителей. Наша задача — достойно их вырастить, дать уверенность в завтрашнем дне», — приведены слова главы МЧС РФ Александра Куренкова в Telegram-канале ведомства.

В течение двух недель ребят ждет динамичная культурная программа, которую подготовили вожатые ростовского областного педагогического отряда: квесты, конкурсы, экскурсии и мастер-классы по безопасности от спасателей МЧС России.

«Они боятся громких звуков, переживают за свое будущее»
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова — о новых семьях для детей из зоны СВО и важности объятий в процессе воспитания

В июне корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказывала, что 600 детей из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области, которые обстреливаются Вооруженными силами Украины (ВСУ), отправили в санатории и детские лагеря Ярославской и Калужской областей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023