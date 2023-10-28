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В Китае раскрыли обстоятельства смерти экс-премьера КНР Ли Кэцяна

SCMP: сердечный приступ у экс-премьера КНР произошел в бассейне
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Фото: Global Look Press/Liu Bin
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Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер от сердечного приступа, который произошел у него, когда политик плавал в бассейне. Как сообщает 28 октября гонконгская газета South China Morning Post, до этого Кэцян перенес операцию на сердце.

По данным двух источников издания, политик находился в бассейне отеля «Дунцзяо биньгуань», в котором он проживал во время поездки в Шанхай. Медики в сопровождении сотрудников его личной охраны немедленно доставили Ли Кэцяна в больницу Шугуан, где он умер, несмотря на усилия врачей.

Они также сообщили, что бывшему главе правительства ранее была проведена операция по коронарному шунтированию сердца, которая позволяет восстановить кровоток в сердечной мышце.

Отмечается, что смерть политика стала абсолютной неожиданностью для высшего руководства страны.

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О смерти экс-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна стало известно 27 октября. Он скончался в возрасте 68 лет. Центральное телевидение Китая назвало причиной смерти сердечный приступ.

Ли Кэцян занимал пост премьера Госсовета КНР с 2013 по 2023 год. В марте его на этом посту сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Ли Цян.

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