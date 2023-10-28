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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 25

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Двадцать пять человек погибли, еще 21 горняк числится пропавшим без вести в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде. Об этом сообщается 28 октября на сайте компании «Арселормиттал», которая владеет предприятием.

«Арселормиттал» может подтвердить, что ранее 28 октября на угольной шахте Костенко произошла трагическая авария. На данный момент подтверждено, что 25 наших сотрудников погибли, а еще 21 пропал без вести», — говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП.

Предположительной причиной произошедшего считается взрыв газометана в лаве. Всего на момент аварии под землей находились 252 человека.

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