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Пожар в гостинице в Набережных Челнах локализован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар в отеле Kamarooms в Набережных Челнах удалось локализовать, сообщает МЧС России.

Как говорится в сообщении ведомства, пожар локализован в 10:45 мск, площадь возгорания составила около 4000 кв. м. «Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 72 человека (20 человек персонала, 52 постояльца)», - сообщает ведомство.

Там также добавили, что по уточненной информации, загорелись кровля и утеплитель фасада гостиницы на 3 и 4 этажах.

Пожар в отеле на Московском проспекте начался в субботу утром, 28 октября. Судя по кадрам, пламенем были охвачены все этажи гостиницы. Очевидцы сообщали, что люди выбегали из здания на заснеженную улицу практически босиком.

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