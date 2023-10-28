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В Набережных Челнах загорелась гостиница

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Фото: vk.com/nabchel
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В Набережных Челнах крупный пожар охватил здание гостиницы Kamarooms на Московском проспекте в субботу, 28 октября. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия в социальных сетях.

Судя по кадрам, пламенем охвачены все этажи. Очевидцы сообщают, что люди выбегали из здания на заснеженную улицу практически босиком.

Сотрудники МЧС уже прибыли на место для ликвидации пожара. Объявлен ранг пожара №4. Спасатели также проводят эвакуацию.

Информация о пострадавших уточняется.

27 октября здание гостиницы загорелось на юго-западе Москве. Постояльцев эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. Пожар оперативно ликвидировали.

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