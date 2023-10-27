Пожар произошел в здании гостиницы на юго-западе Москвы

Здание гостиницы загорелось в пятницу, 27 октября, на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

Предварительно известно, что пожар произошел в здании гостиницы на Литовском бульваре на третьем этаже. В распоряжении «Известий» есть кадры с места пожара, на которых видно, что над зданием поднимаются клубы серого дыма.

В настоящее время проводится эвакуация. На место уже прибыли пожарные.

22 октября в Москве произошел пожар в квартире жилого дома, погиб один человек. Возгорание произошло на Ясеневой улице, данные о причинах и обстоятельствах пожара не уточнялись.