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Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Днепропетровской областях
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Глава ВОЗ заявил о потере связи с сотрудниками организации в секторе Газа
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Израиль отверг призыв ГА ООН к прекращению огня и намерился уничтожить ХАМАС
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SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа
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В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского
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Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
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Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
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ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
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Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
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ВКС 75 лет армейской авиации

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