Эксперт сравнил Xiaomi 14 и 14 Pro с флагманскими смартфонами от iPhone и Samsung

Компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro. Как отмечает главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, по задумке производителя, они должны конкурировать с iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23+. Так ли это на самом деле, он рассказал «Известиям» 28 октября.

Аккумулятор

«Из-за горячего нрава и прожорливости процессоров A16 и A17 Pro чудеса автономности при скромном объеме аккумулятора у iPhone 15 и 15 Pro (по 3300 мАч у каждого) закончились — флагманы Xiaomi работают от полного заряда дольше на 15–20% и по этому параметру выступают на равных с Samsung S23 и S23+», — рассказал Харитонов.

Дисплей

Как отметил эксперт, по качеству дисплея iPhone всегда были впереди. И если по качеству цветопередачи дисплеи любых крупных производителей смартфонов уже почти равны, то пиковая, реально измеренная, автояркость iPhone 15 и iPhone 15 Pro (1700 нит) на 30% выше, чем у Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro и 13 Ultra (1250 нит).

«Поэтому в заявленные 3000 нит яркости дисплея Xiaomi 14 и 14 Pro верится с трудом. Во-первых, фактически измеренная яркость приборами всегда отличается от заявленной в меньшую сторону. Во-вторых, предельно высокую яркость автоматика в смартфоне выставит лишь при условии суперъярких условий работы смартфона (аномально солнечная погода), при этом погода должна быть прохладной — работающий на предельной яркости OLED-дисплей значительно нагревается, из-за чего смартфон будет вынужден снизить производительность процессора и скорость Wi-Fi для защиты от перегрева в герметичном корпусе с водозащитой. В итоге достичь заявленных 3000 нит удастся разве что в яркий зимний день в Норвегии, Финляндии или Исландии», — заявил он.

При этом он обратил внимание, что «догнать» недавно вышедшие iPhone 15 по яркости Xiaomi сможет.

Процессор

Новые смартфоны Xiaomi получили самый быстрый из возможных процессор для Android-смартфонов на начало 2024 года — Snapdragon 8 Gen 3. Как отмечает Харитонов, в идеальных условиях он на 25% быстрее, чем актуальный на начало 2022 года Snapdragon 8 Gen 2 и на 3% быстрее, чем Apple A17 Pro из iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

«Но в реальных условиях габариты и плотная компоновка водозащищенного (а значит, герметичного и более склонного к «горячей бане» внутри) корпуса вносят свои коррективы, поэтому компактный Xiaomi 14 будет чуть медленнее более крупного 14 Pro. В сухом же остатке эти процессоры до сих пор избыточны — стареть и понемногу начинать «тормозить» сегодня начали разве что смартфоны на процессорах Apple A14 (серия iPhone 12) и Snapdragon 888 (Samsung Galaxy S21 Ultra и др.)», — подчеркнул он.

Камера

Как отметил эксперт, по «сообразительности» автоматики в камерах смартфоны Xiaomi (как 14/14 Pro, так и более дорогой 13 Ultra) значительно уступают и Apple iPhone 15 Pro, и Google Pixel 8/8 Pro, и Huawei P60 Pro, и малоизвестным в России, но престижным в Китае Oppo Find X6 Pro и Vivo X90/X90 Pro. Но Xiaomi. Поэтому официальная цена Xiaomi 14 Pro на €300 (около 29,8 тыс. рублей) ниже, чем Google Pixel 8 Pro, и почти в два раза ниже, чем у iPhone 15 Pro.

«А в сравнении с более близкими по цене и характеристикам Samsung Galaxy S23/S23+ и iPhone 15 флагманы Xiaomi почти всегда оказываются победителям по качеству основной тыльной камеры, но уступают по качеству дополнительных камер (сверхширокоугольного сенсора, зум-камеры и т.д.). В сравнении с Xiaomi 13/13 Pro, где это отставание было вопиющим, в 14-й серии дополнительные камеры обновили. Но проблема была не только в сенсорах — в смартфонах Xiaomi, в отличие от большинства других конкурентов-флагманов, случалась даже ситуация, когда основная, сверхширокоугольная и зум-камеры по-разному отображали цвета (теплые или холодные тона). Именно эта неряшливость в настройке не позволяет смартфонам Xiaomi на равных конкурировать в «высшей лиге» по качеству фото- и видеосъемки», — подчеркнул Харитонов.

В заключение он отметил, что Xiaomi в своих самых дорогих моделях остается брендом-дискаунтером с ценами ниже, чем у других смартфонов такого уровня.

«А покупатели таких смартфонов делятся на тех, для кого «не нужно качество именно как у iPhone и Samsung, нужно примерно такое, и мне этого достаточно», и тех, которые совещаются в сообществах энтузиастов и тонкой перенастройкой прошивки заставляют смартфон «снимать на все деньги», — подытожил эксперт.

25 октября сообщалось, что цены на iPhone 15 в России рухнули через месяц после его появления в продаже. Об этом свидетельствуют данные «Яндекса» в рубрике «Товары», которые проанализировали «Известия».