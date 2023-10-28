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Эксперт рассказала о страхах покупателей вторичной недвижимости

Эксперт Мищенко: покупатели вторички часто боятся призраков бывших жильцов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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При покупке вторичной недвижимости люди испытывают иррациональный страх перед отрицательной энергетикой в доме или призраками бывших жильцов, но при этом не обращают внимание на реальные проблемы. Об этом 27 октября в беседе с «Известиями» рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

По словам эксперта, покупатели, приобретая недвижимость на вторичном рынке, чаще всего интересуются, не умер ли там кто-то.

«Была ситуация, когда одна из наших клиенток сообщила нам о том, что в ее новой квартире поздно вечером кто-то ходит. Сама выйти из спальни и проверить она не могла, боялась натолкнуться на привидение, поэтому позвонила и поинтересовалась, не умер ли кто-то в этом доме», — поделилась Мищенко.

В результате оказалось, что никакой мистики в сложившейся ситуации не было, отметила она. «Привидением» оказался заботливый сосед, который не знал, что квартира уже продана, и продолжал после работы приходить к старой соседке, чтобы убедиться, что у нее всё в порядке.

«Так как замки новая владелица не поменяла, ему ничто не препятствовало. Важно помнить: смена замков — первое, что необходимо сделать после покупки квартиры, ведь неожиданно может прийти не только заботливый сосед», — подчеркнула Мищенко.

Помимо страха призраков бывших жильцов еще одним из частых страхов покупателей эксперт назвала приобретение жилья с обременением, в частности с зарегистрированными третьими лицами. Проверить самостоятельно, все ли жильцы выписаны, практически невозможно.

Поэтому Мищенко посоветовала всегда обращаться к специалистам, приобретая вторичку. По ее словам, это позволит избежать как небольших неприятных казусов, так и серьезных юридических последствий.

Кроме того, она рассказала о важных бытовых нюансах, связанных с покупкой вторичного жилья. По ее словам, перед приобретением квартиры необходимо убедиться, нет ли в доме насекомых-паразитов и проводятся ли там профессиональные профилактические обработки.

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До этого, 19 октября, акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко сообщил «Известиям», что из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются. По подсчетам аналитиков «Метриум» на основе свежих данных Росреестра Москвы, число договоров долевого строительства выросло на 18% в сентябре, тогда как спрос на вторичке скорректировался вниз на 3%, а в целом на ипотечные кредиты — на 9%.

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