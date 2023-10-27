Водитель легковушки сбил девушку на переходе в Брянске

В Брянске в результате наезда легкового автомобиля пострадала 27-летняя девушка. Об этом сообщает региональное управления Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 26 октября на улице Сталелитейной. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chery допустил наезд на 27-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда девушка получила различные травмы, в том числе ушибленные раны головы и бедра, пишет NASHBRYANSK.RU. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Вечером 18 октября на омской трассе 61-летний водитель Daewoo Nexia насмерть сбил мужчину и женщину, двигавшихся по краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам обратился в полицию.