Мужчина и женщина погибли в результате наезда автомобиля на омской трассе
В Большереченском районе Омской области в результате наезда легкового автомобиля погибли мужчина и женщина. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла вечером 18 октября на 218-м км автодороги Омск — Тара. По предварительным данным, 61-летний водитель Daewoo Nexia сбил двух пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части.
В результате наезда 57-летний мужчина и 41-летняя женщина погибли на месте. Водитель с места происшествия скрылся, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
Спустя некоторое время автомобилист сам обратился в полицию. Он рассказал, что был ослеплен светом фар встречной машины, поэтому не заметил людей на дороге.
Состояние опьянения у мужчины не выявлено. Организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.