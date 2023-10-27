Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

Первый этап реконструкции орловского аэропорта завершат до конца 2023 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле продолжается масштабная реконструкция аэропорта Южный, полностью обновление воздушной гавани может быть завершено в 2024 году. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в интервью ИА «Абирег».

Сейчас ведется первый этап реконструкции. Им занимается московская фирма НАО «Ирмаст-Холдинг», которая реконструировала аэропорт Шереметьево. Стоимость контракта с подрядчиком составила 1,01 млрд рублей, завершить работы он должен до конца 2023 года.

«Сегодня идут работы и по выходу из экспертизы проектно-сметной документации. Параллельно идет стройка. Уже в большой степени готовности взлетно-посадочная полоса. Сейчас монтируется ограждение, дорога, которая окружает аэропорт. В этом году закончим в том числе ремонт терминала», — рассказал политик.

В 2024-м будет реализован второй этап проекта, включающий закупку и монтаж оборудования, необходимого для воздушной гавани. На эти цели правительство региона тоже намерено получить поддержку федеральных властей. О какой сумме речь, губернатор не уточнил, предложив дождаться принятия федерального бюджета.

«К моменту снятия бесполетной зоны у нас будет полностью готовый аэропорт, который сможет принимать суда до 90 мест с полетом до 3 тыс. км. Мне кажется, для Орловской области, для Орла это повышение привлекательности инвестиционной, туристической», — заявил Клычков. Он также предположил, что из орловского аэропорта можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань. Тем самым будет решена проблема острого дефицита билетов из Орла в столицу страны.

На птичьих парах: правительство просят отодвинуть свалки от аэропортов
Число столкновений самолетов с пернатыми в 2023 году выросло почти вдвое

Аэропорт Южный в Орле возвели в 1930-е годы. Он находится в 6 км от центра города. С 1990-го по 2004-й являлся базовым для авиакомпании «Трансаэро». После ухода компании в 2004 году воздушная гавань пришла в полный упадок, а с 2010-го вовсе перестала функционировать.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023