Первый этап реконструкции орловского аэропорта завершат до конца 2023 года

В Орле продолжается масштабная реконструкция аэропорта Южный, полностью обновление воздушной гавани может быть завершено в 2024 году. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в интервью ИА «Абирег».

Сейчас ведется первый этап реконструкции. Им занимается московская фирма НАО «Ирмаст-Холдинг», которая реконструировала аэропорт Шереметьево. Стоимость контракта с подрядчиком составила 1,01 млрд рублей, завершить работы он должен до конца 2023 года.

«Сегодня идут работы и по выходу из экспертизы проектно-сметной документации. Параллельно идет стройка. Уже в большой степени готовности взлетно-посадочная полоса. Сейчас монтируется ограждение, дорога, которая окружает аэропорт. В этом году закончим в том числе ремонт терминала», — рассказал политик.

В 2024-м будет реализован второй этап проекта, включающий закупку и монтаж оборудования, необходимого для воздушной гавани. На эти цели правительство региона тоже намерено получить поддержку федеральных властей. О какой сумме речь, губернатор не уточнил, предложив дождаться принятия федерального бюджета.

«К моменту снятия бесполетной зоны у нас будет полностью готовый аэропорт, который сможет принимать суда до 90 мест с полетом до 3 тыс. км. Мне кажется, для Орловской области, для Орла это повышение привлекательности инвестиционной, туристической», — заявил Клычков. Он также предположил, что из орловского аэропорта можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань. Тем самым будет решена проблема острого дефицита билетов из Орла в столицу страны.

Аэропорт Южный в Орле возвели в 1930-е годы. Он находится в 6 км от центра города. С 1990-го по 2004-й являлся базовым для авиакомпании «Трансаэро». После ухода компании в 2004 году воздушная гавань пришла в полный упадок, а с 2010-го вовсе перестала функционировать.