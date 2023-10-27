Морские млекопитающие умирают из-за птичьего гриппа в Бразилии

В Бразилии от птичьего гриппа погибло более 500 морских млекопитающих. Ученые обнаружили вспышку болезни в начале октября на пляже Praia do Cassino, в городе Риу-Гранди, передает телеканал «Известия». Экстренные службы в защитных костюмах очистили берег от туш мертвых животных. Местные власти рекомендовали населению воздержаться от посещения пляжа.

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