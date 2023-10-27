Подросток умер после тренировки по борьбе в Челябинской области
Десятиклассник из города Карталы Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе. Об этом 27 октября рассказал источник «Известий».
16-летнего подростка доставили в медучреждение в ночь на 26 октября. Там он скончался, не приходя в сознание.
«Вечером 25 октября он участвовал в тренировке в секции смешанных единоборств, спортсмены отрабатывали болевые и удушающие приемы», — рассказал собеседник.
Точная причина смерти подростка не установлена. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
До этого, 14 октября, школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мать 10-летней девочки обвинила в случившемся тренера.