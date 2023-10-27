Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя заявил о возобладании здравого смысла в ГА ООН
Мир
Гаврилов счел преждевременными разговоры о сокращении помощи Киеву
Мир
ХАМАС заявило о противостоянии ЦАХАЛ у Бейт-Хануна в секторе Газа
Мир
В Иордании предупредили о гумкатастрофе в случае наземной операции в Газе
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Спорт
Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
ПВО Египта сбила два дрона над Синаем
Спорт
Василевский одолел Федорова в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Самарской области после гибели четырех человек в ДТП возбудили уголовное дело
Спорт
Бой Галимова и Чурчаева завершился ничьей

В «Ростехе» назвали новую российскую САУ «Коалиция-СВ» боевым роботом

Представитель «Ростеха» Оздоев: САУ «Коалиция-СВ» является боевым роботом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» является «фактически боевым роботом». Об этом 27 октября рассказал «РИА Новости» директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, «Коалиция-СВ» подает большие надежды. Дальность ее эффективной стрельбы составляет 70–80 км, а скорострельность — до 10 выстрелов в минуту. При этом сама установка максимально напоминает «боевого робота», поскольку все ее системы автоматизированы.

Оздоев добавил, что «Коалиция-СВ» получила шасси танка Т-90, а в башне САУ помещается до 70 снарядов боекомплекта (БК). Экипаж из трех человек, включающий командира, механика-водителя и наводчика, и вовсе внутри техники находится в бронекапсуле.

Еще одна особенность новой САУ в том, что ей требуется особый тип боеприпасов, поскольку стандартный артиллерийский калибр российской армии 152 мм для нее не годится.

Впервые «Коалицию-СВ» показали на параде Победы в 2015-м. Спустя пять лет несколько образцов поступило в войска, но о применении установки в конфликте на Украине ничего не известно.

Оглушительный эффект: когда войска получат системы РЭБ «Былина»
И на что способен новый комплекс радиоэлектронной борьбы

Ранее, 20 октября, госкорпорация «Ростех» сообщила, что САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, подтвердившие ее уникальные технические характеристики.

В тот день полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям», в чем уникальность новейшей российской САУ «Коалиция-СВ». По его словам, САУ имеет режим «шквал огня», когда за одну минуту производится несколько залпов и снаряды ложатся в одну точку одновременно. Кроме того, она может осуществлять корректировку данных с учетом погоды, разогрева ствола, количества произведенных выстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023