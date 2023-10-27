В «Ростехе» назвали новую российскую САУ «Коалиция-СВ» боевым роботом

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» является «фактически боевым роботом». Об этом 27 октября рассказал «РИА Новости» директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, «Коалиция-СВ» подает большие надежды. Дальность ее эффективной стрельбы составляет 70–80 км, а скорострельность — до 10 выстрелов в минуту. При этом сама установка максимально напоминает «боевого робота», поскольку все ее системы автоматизированы.

Оздоев добавил, что «Коалиция-СВ» получила шасси танка Т-90, а в башне САУ помещается до 70 снарядов боекомплекта (БК). Экипаж из трех человек, включающий командира, механика-водителя и наводчика, и вовсе внутри техники находится в бронекапсуле.

Еще одна особенность новой САУ в том, что ей требуется особый тип боеприпасов, поскольку стандартный артиллерийский калибр российской армии 152 мм для нее не годится.

Впервые «Коалицию-СВ» показали на параде Победы в 2015-м. Спустя пять лет несколько образцов поступило в войска, но о применении установки в конфликте на Украине ничего не известно.

Ранее, 20 октября, госкорпорация «Ростех» сообщила, что САУ «Коалиция-СВ» успешно прошла государственные испытания, подтвердившие ее уникальные технические характеристики.

В тот день полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям», в чем уникальность новейшей российской САУ «Коалиция-СВ». По его словам, САУ имеет режим «шквал огня», когда за одну минуту производится несколько залпов и снаряды ложатся в одну точку одновременно. Кроме того, она может осуществлять корректировку данных с учетом погоды, разогрева ствола, количества произведенных выстрелов.