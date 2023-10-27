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Сельский ДК в Запорожской области поврежден при ракетной атаке ВСУ

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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При ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 октября по селу Сладководное в Запорожской области повреждения получил сельский Дом культуры (ДК). Об этом сообщили «Известиям» в экстренных службах 27 октября.

По словам собеседника, ракеты попали в здание неработающего ДК. Также были разрушены пять домовладений. Сведения о погибших не поступали.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что украинские силы нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Сладководному Розовского района региона.

«Разрушения получили Дом культуры и прилегающая территория. Частично повреждены частные дома, расположенные вблизи. К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что владельцам пострадавших домовладений окажут необходимую помощь, на месте работает комиссия по ликвидации последствий удара и восстановлению инфраструктуры.

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Ранее, 26 сентября, в оперативных службах Запорожской области сообщили, российский комплекс ПВО отразил воздушную атаку Украины на Токмак. Днем ранее отмечалось, что в результате ракетного удара ВСУ по этому городу три мирных жителя получили ранения. Снаряды взорвались на дорожном перекрестке Воровского – Запорожье – Бердянск.

Украинские боевики ежедневно атакуют территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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