В Приморском крае отключили ранее установленные камеры в туалете школы

Видеокамеры, установленные в одной из школ в приморском городе Большой камень, отключили. Об этом 27 октября сообщил «РИА Новости» представитель минобразования региона.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое в туалете этой школы. На кадрах видна камера наблюдения в верхнем углу.

«По вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения в туалетах МБОУ СОШ №1 была проведена проверка. Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения», — отметил собеседник агентства.

По его словам, школьники были предупреждены о видеонаблюдении, а обзор камеры ограничивается в самих кабинках.

В минобразования региона уточнили, что жалоб от родителей учеников не поступало. В настоящее время камеры отключены. Вопрос об их демонтаже будет решаться на совете школы.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который установил видеокамеру в помещении женского туалета организации «Метровагонмаш Сервис» на западе Москвы. Он тайно записывал происходящее в туалете для сбора сведений о частной жизни его посетителей.