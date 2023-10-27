Бульвар в Мурино Ленобласти предложили купить на «Авито» за 99 млн рублей
На сервисе объявлений «Авито» появилось объявление о продаже бульвара в городе Мурино Ленинградской области. На это обратил внимание 27 октября телеканал «78».
Цена предложения — 99 млн рублей. Площадь участка составляет 7899 кв. м.
Бульвар сейчас является «зоной зеленых насаждений общего пользования». Территорию по закону можно использовать для только для постройки парков, скверов или садов.
Однако новый собственник может использовать землю на свое усмотрение — построить магазины, выставочные центры или детские площадки, утверждается в объявлении.
Летом 2022 года в Екатеринбурге мужчина выставил на продажу танк Т-60. Он отмечал, что танк на ходу и является техникой времен Второй мировой войны.
Приобрести танк можно было за 1 млн 700 тыс. рублей.