Биатлонист Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Маматова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев 27 октября в беседе со «Спорт-Экспресс» выразил соболезнования в связи со смертью биатлониста Виктора Маматова.

«Это очень печально. Помню Виктора Федоровича как человека очень ответственного и скрупулезного. Это человек с большой буквы», — сказал Васильев.

Спортсмен добавил, что Маматов оставил след как в биатлоне, так и в советском спорте в целом. Он был двукратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и тренером, под руководством которого сам Васильев получал олимпийские награды. Маматов также выступал одним из руководителей Госкомспорта и Олимпийского комитета России (ОКР).

«В последнее время он сильно болел, может, для него это лучший исход», — добавил Васильев.

О смерти Маматова на 87-м году жизни стало известно ранее в этот день. Причина смерти не уточнялась.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Принял участие в крупных биатлонных соревнованиях в стране только после службы в армии, а в международных — в возрасте 29 лет.

Первое золото чемпионата мира взял в составе сборной, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. Всего на чемпионатах мира выиграл шесть наград, четыре из которых золотые. Был знаменосцем на открытии Игр-1968. Имел две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968-го и 1972 года.