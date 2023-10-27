Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в пятницу, 27 октября, на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«На 87-м году жизни не стало двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

О дате похорон и прощания сообщат позднее.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Принял участие в крупных биатлонных соревнованиях в стране только после службы в армии, а в международных — в возрасте 29 лет.

Первое золото чемпионата мира взял в составе сборной, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. Всего на чемпионатах мира выигрывал шесть наград, четыре из которых золотые. Был знаменосцем на открытии Игр-1968. Имел две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968 и 1972 годов.