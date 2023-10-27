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Более 2 тыс. украинских госслужащих попытались сбежать из страны с начала года

Погранслужба Украины: более 2 тыс. госслужащих попытались сбежать из страны с начала года
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Фото: Global Look Press/Aliona Nikolaievych
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Более 2 тыс. украинских госслужащих пытались незаконно пересечь границу республики в течение 2023 года. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил спикер пограничной службы страны Андрей Демченко.

По сведениям погранслужбы республики, украинские госслужащие пытались уехать с Украины без законных на то оснований.

«По состоянию на данный момент это количество составляет 2,1 тыс. человек. Они следовали, не отвечая тем условиям, которые прописаны в правилах пересечения границы», — заявил Демченко изданию ТСН.

Он также сообщил, что среднее количество попыток незаконно выехать из страны через пункты пропуска и зеленые участки границы остается неизменным.

«Если говорить о незаконном пересечении границы, вне пунктов пропуска, то таких попыток немного увеличилось», — добавил он.

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5 сентября Демченко рассказал, что украинские пограничники ежедневно задерживают около 20–30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. В основном задерживают мужчин призывного возраста — от 18 до 60 лет, которым ограничен выезд с Украины. Ранее в тот день обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times отметил, что из-за значимых потерь на фронте Украина обратится к Европе с просьбой вернуть украинцев призывного возраста.

15 августа Демченко заявил, что на Украине в условиях военного положения будет установлен более тщательный контроль за выезжающими из страны мужчинами призывного возраста.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же президент республики Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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