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В России стартовал крупнейший экологический проект

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Фото: Норникель
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На Надеждинском металлургическом заводе в Норильске стартовал первый этап «Серной программы», направленной на радикальное сокращение вредных выбросов.

Экологический проект «Норникеля» предполагает частичную реконструкцию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы.

Ожидается, что благодаря этому получится из выброшенных газов получать серную кислоту, а затем нейтрализовать ее смесью из воды и извести. Известняком будет обеспечивать рудник «Мокулаевский», запасов которого хватит как минимум на 50 лет.

Таким образом, выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45%.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, это важный проект всероссийского масштаба, который влияет на всю Арктику.

Строительство мощностей по утилизации диоксида серы продолжалось около четырех лет. Работы велись в сложных климатических условиях. Как отметил руководитель группы серных проектов «НН Девелопмент» Андрей Сергеенков, из-за погоды в январе-феврале работы велись всего около десяти дней.

Кроме того, реализация проекта осложнялась ковидными ограничениями и санкционным давлением.

Площадь застройки составляет более 50 тыс. кв. м — на территории находятся 59 новых объектов. Общая масса установленного оборудования — 12 тыс. т.

Общий бюджет «Серной программы» на Надеждинском заводе составляет более 180 млрд рублей. На полную мощность она заработает до конца 2024 года.

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Президент России Владимир Путин 11 октября отметил, что РФ будет стремиться к нулевым выбросам, однако призвал осуществлять переход к зеленой энергетике поэтапно и продуманно. По его словам, энергетика нашей страны является одной из самых зеленых в мире — доля газа в ее структуре составляет 43%, атомной энергетики — 19,7%, примерно такая же доля у гидроэнергетики.

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