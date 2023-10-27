В России стартовал крупнейший экологический проект

На Надеждинском металлургическом заводе в Норильске стартовал первый этап «Серной программы», направленной на радикальное сокращение вредных выбросов.

Экологический проект «Норникеля» предполагает частичную реконструкцию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы.

Ожидается, что благодаря этому получится из выброшенных газов получать серную кислоту, а затем нейтрализовать ее смесью из воды и извести. Известняком будет обеспечивать рудник «Мокулаевский», запасов которого хватит как минимум на 50 лет.

Таким образом, выбросы диоксида серы в Заполярном филиале компании снизятся на 45%.

По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, это важный проект всероссийского масштаба, который влияет на всю Арктику.

Строительство мощностей по утилизации диоксида серы продолжалось около четырех лет. Работы велись в сложных климатических условиях. Как отметил руководитель группы серных проектов «НН Девелопмент» Андрей Сергеенков, из-за погоды в январе-феврале работы велись всего около десяти дней.

Кроме того, реализация проекта осложнялась ковидными ограничениями и санкционным давлением.

Площадь застройки составляет более 50 тыс. кв. м — на территории находятся 59 новых объектов. Общая масса установленного оборудования — 12 тыс. т.

Общий бюджет «Серной программы» на Надеждинском заводе составляет более 180 млрд рублей. На полную мощность она заработает до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин 11 октября отметил, что РФ будет стремиться к нулевым выбросам, однако призвал осуществлять переход к зеленой энергетике поэтапно и продуманно. По его словам, энергетика нашей страны является одной из самых зеленых в мире — доля газа в ее структуре составляет 43%, атомной энергетики — 19,7%, примерно такая же доля у гидроэнергетики.