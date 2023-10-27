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Последняя песня The Beatles с вокалом Джона Леннона выйдет в ноябре

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Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de
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Последняя песня рок-группы The Beatles появится на стриминговых платформах 2 ноября. Об этом говорится на сайте музыкантов.

Свет увидит композиция Джона Леннона Now and Then, которая была написана еще в 1970-х годах, однако ранее не издавалась. Черновой вариант песни доработали Пол Маккартни и Ринго Старр — единственные оставшиеся в живых участники квартета, пишет сайт aif.ru.

«Вместе и по отдельности The Beatles всегда обладали талантом к неожиданностям. И вот 2023 год принесет один из самых ожидаемых релизов в их долгой и бесконечно насыщенной истории», — приводит НСН сообщение пресс-службы музыкантов.

Как сообщает «Ридус», Now And Then была написана за два года до смерти Леннона. Он записал ее как демо, аккомпанируя себе на фортепиано.

Композицию удалось восстановить до вполне современного варианта при помощи современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Доступна песня будет 2 ноября в 17:00 (мск) на музыкальных сервисах. На следующий день, 3 ноября, выйдет музыкальный клип, отмечает сайт kp.ru.

Уточняется, что кроме последней песни также добавят дебютный трек 1962 года Love Me Do. Обе песни смикшированы в формате стерео и Dolby Atmos.

Группа Beatles прекратила существование в 1969 году. Годом позже вышел последний альбом группы — Let it be, сообщает ИА «Регнум».

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Пол Маккартни анонсировал выход новой песни The Beatles в июне этого года. Музыкант сказал, что он использовал ИИ, чтобы «извлечь» голос Джона Леннона из старой демо и завершить песню, которой уже несколько десятков лет.

В ноябре прошлого года The Beatles выпустили новый клип на песню I'm only sleeping 1966 года. Клип сняла известный британский режиссер и аниматор Эм Купер. Она создала мини-фильм из 1300 картин, написанных маслом. Изображены на них и сами участники группы, сообщает телеканал «Звезда».

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