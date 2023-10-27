Самая дешевая первичная квартира в Новой Москве стоит 4,4 млн рублей

В топ-5 самых доступных предложений квартир на первичном рынке Новой Москвы вошли лоты стоимостью от 4,4 до 5,2 млн рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

Лидирует квартира площадью 25,3 кв. м за 4,4 млн рублей. На втором месте квартира площадью 23 кв. м тоже за 4,4 млн, на третьей строке — жилплощадь в 20 кв. м за 5 млн. Четвертое место досталось лоту площадью 35 кв. м за 5,2 млн, и замыкает рейтинг квартира площадью 22,4 кв. м за 5,2 млн рублей.

По словам экспертов, количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в III квартале 2023 года составило 9,4 тыс. штук (+93% за квартал, +97% за год), что является рекордным показателем за все время.

Наибольшее количество сделок ранее приходилось на IV кв. 2020 года (7,5 тыс. штук) — нынешний показатель превосходит его на 25,3%, уточнили аналитики.

Доля сделок, заключенных с ипотечным обременением, в III квартале 2023 года выросла на 5 п.п. и составила 88%. Средний процент по стандартной ипотеке к концу сентября вырос до 13,8% (+2 п.п.), добавили в компании.

«На фоне повышения ключевой ставки и увеличения минимального первоначального взноса по ипотеке в III квартале 2023 года в Новой Москве было отмечено рекордное количество сделок ДДУ с отрывом в 25,3% от предыдущего максимума в IV квартале 2020 года. По сравнению со II кварталом 2023 года число сделок выросло на 92,5%, а по сравнению с III кварталом 2022 года — на 97,2%. Одной из причин роста числа сделок можно отметить перетекание части спроса из границ Старой Москвы в Новую. Средний процент по стандартной ипотеке за III квартал составил 11,6% (+0,6 п.п. за квартал), а за сентябрь — 13,8%. За счет выхода на рынок крупных объемов предложения в Новой Москве количественные показатели экспозиции удерживаются на относительно стабильном уровне, несмотря на ажиотажный спрос», — комментирует управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 19 октября, акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям», что из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка (ЦБ) РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются.