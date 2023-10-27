Венгрия и Словакия выступили против выделения €50 млрд Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Об этом 26 октября сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

Отмечается, что Фицо объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине.

При этом внесение поправок в бюджет Евросоюза требует поддержки от всех 27 стран — членов сообщества.

Ранее в этот день премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он также призвал ЕС, который сейчас является основным поставщиком Киева, принять роль миротворца в конфликте.

В свою очередь, Орбан на саммите ЕС предложил разработать новую стратегию по Украине, а потом уже определить, какая ей потребуется финансовая помощь. Он добавил, что новая стратегия должна основываться на прекращении огня и скорейших переговорах о мире.

Также Орбан, общаясь с журналистами перед саммитом ЕС, заявил, что его страна готова к соглашению с Киевом по выделению средств из Европейского фонда мира (EPF), однако для этого делегация Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) должна приехать в Будапешт для обсуждения ситуации вокруг банка ОТР. Он уточнил, что до решения этого вопроса транш из фонда Украина не получит.

Кроме того, как сообщили «Известиям» в венгерском правительстве, Венгрия не поддержит идею увеличения расходов на поддержку Киева в случае сложностей при утверждении пакета помощи в Вашингтоне. В ведомстве добавили, что Будапешт продолжает придерживаться позиции о немедленном старте мирных переговоров для урегулирования конфликта.

Венгрия в мае блокировала выделение финансирования для Украины суммы €500 млн из Европейского фонда мира. Орбан заявлял, что его страна «не будет поддерживать Украину ни по одному международному вопросу», пока Киев не восстановит права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.