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Российский кочующий танк Т-80 уничтожил украинских боевиков в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России 27 октября опубликовало кадры боевой работы экипажей кочующих танков Т-80 гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), уничтожающих украинских боевиков с закрытых огневых позиций на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

В ходе боевого дежурства кочующие танки Т-80 совершают скоростной марш к огневым позициям для поражения выявленных целей стрельбой по навесной траектории. После серии выстрелов танк покидает огневую позицию, перемещаясь в следующий район. Противник при этом обнаруживает себя ответным огнем, пеленгующимся средствами артиллерийской или технической разведки.

«Т-80 — один из самых прицельных комплексов, он очень точный. Эту машину всегда хвалили именно за ее прицельный комплекс и скорость. Это самый быстрый танк, который есть. Работает великолепно, наводится точно. В боевые дежурства выезжает столько танков, сколько нужно. Дежурим сутками, меняемся, работаем столько, сколько требуется», — рассказал наводчик с позывным Бык.

Использование танков Т-80 в качестве кочующих огневых средств обусловлено особенностями газотурбинного двигателя боевой машины, позволяющего на высокой скорости почти бесшумно прибывать на позиции.

«Вообще за танками постоянно идет охота. Экипаж обучен, экипаж слажен. Данный экипаж у меня находится больше полугода — наводчик, механик, водитель. Готовы к любым боевым действиям», — добавил командир танкового взвода с позывным Дос.

Танкисты отмечают высокую точность гладкоствольной 125-миллиметровой 2А46 пушки боевой машины и ее прицельного комплекса, позволяющих с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории с закрытых огневых позиций.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Он указал, что в ходе контрбатарейной борьбы российские военные подавили порядка 20 расчетов полевой артиллерии. Также удалось уничтожить две боевые бронированные машины ВСУ.

Ранее, 14 сентября, Минобороны рассказало об экипаже танков Т-90М «Прорыв», одного из танковых подразделений, который выпустил огонь по опорным пунктам и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Механик-водитель танка с позывным Тавда поделился впечатлениями от работы с техникой. Он отметил легкость в управлении и обучении, а также подчеркнул слаженность экипажа.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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