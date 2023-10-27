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Власти ужесточают требования к отпуску топлива с биржи

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям при отгрузке топлива с биржи в припортовые и приграничные станции требовать от покупателей гарантийные письма о том, что нефтепродукты будут использоваться исключительно для нужд внутри страны. Об этом говорится в выписке из протокола заседания биржевого комитета ФАС, подписанного начальником управления ТЭК антимонопольной службы Елены Цышевской. С документом от 11 октября ознакомились «Известия».

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«Покупатель принимает на себя обязательство, в случае последующей продажи биржевых товаров, приобретенных по вышеуказанным сделкам, включать в договоры с покупателями аналогичное обязательство и контролировать его соблюдение путем получения информации о конечных получателях и пункте назначения приобретенного на торгах товара», — говорится в документе.

Кроме того, он обязан предоставлять соответствующую информацию по запросу Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи или продавца.

В ФАС «Известиям» отметили, что мера является элементом прослеживаемости приобретенного на бирже товара и направлена на исключение экспорта классового топлива под видом внеклассового и затоваривания припортовых базисов поставки объемами, которые в дальнейшем не отправляются на экспорт.

С конца лета власти обсуждали эту меру с представителями бизнеса на биржевых комитетах, но появление рекомендации в формализованном виде в документе в октябре будет способствовать ее реализации на практике, пояснил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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