Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044 года

Армения не сможет в одностороннем порядке отказаться от 102-й российской военной базы, которая находится в Гюмри, до 2044 года, выяснили «Известия», изучив договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 1995 года. Эту информацию подтвердили в Госдуме.

Так, в статье 27 соответствующего документа сказано: «Если одна из сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего договора, вопросы, связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются смешанной комиссией. Ликвидация российской военной базы должна быть закончена в согласованные между сторонами сроки».

Согласно подписанному в 2010 году президентами России и Армении Дмитрием Медведевым и Сержем Саргсяном протоколу № 5 к договору о российской базе, срок ее нахождения на территории Армении продлен до 2044 года.

Эту информацию «Известиям» подтвердил зампредседателя комитета по обороне Государственной думы Юрий Швыткин.

«Согласно договору, заключенному между Российской Федерацией и Республикой Армения, после истечения срока действия договора он автоматически продлевается на последующий пятилетний период, если одна из сторон не уведомит письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока действия договора другую сторону о намерении прекратить его действие. Положения настоящего договора могут быть пересмотрены по инициативе одной из сторон и по взаимному согласию», — сообщил «Известиям» зампредседателя комитета по обороне Государственной думы Юрий Швыткин.

Накануне премьер-министр Армении Николай Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявил, что Ереван «не увидел преимуществ» от наличия на территории Армении российской военной базы, но при этом подчеркнул, что вопрос о выводе российских военных из республики Россия и Армения не обсуждают.

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Хоть Гюмри: Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044-го