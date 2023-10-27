Цена вторжения

Представительная делегация движения ХАМАС 26 октября прибыла в Москву, где провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ и специальным представителем президента России по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. МИД Израиля остро отреагировал на официальное сообщение о том, что встреча состоялась, и выступил с решительным осуждением действий российской дипломатии, расценив приглашение ХАМАС в Москву как акт поддержки терроризма и призвав российские власти немедленно «изгнать террористов ХАМАС» из российской столицы.

Тем не менее это событие имеет важное историческое значение, поскольку отражает неизменную приверженность России трудному и часто неблагодарному, но тем не менее единственно верному пути содействия исключительно политическому решению палестино-израильского конфликта путем переговоров.

Драматические события 7 октября, давшие начало неутихающей по сей день волне безудержного насилия в зоне палестино-израильского противостояния, вызвали живую эмоциональную реакцию и искреннее чувство солидарности миллионов людей по всему миру с погибшими и пострадавшими гражданами, членами их семей и всем израильским обществом, которое сплотили общая трагедия, боль и страх.

Не прошло и недели, как ответные удары возмездия со стороны Израиля сотрясли сектор Газа, уничтожили тысячи гражданских построек, включая жилые дома, храмы и больницы, и собрали обильную жатву жизнями не только активистов движения ХАМАС, но также сотен и тысяч рядовых палестинцев, в том числе женщин, детей, стариков. Военная операция против сектора Газа, громко анонсированная руководством Израиля и поддержанная грохотом орудий ЦАХАЛ, по сути своей уже началась.

По мере накопления людских и материальных ресурсов и завершения специальных военных мероприятий подготовительного характера израильские войска осуществляют планомерную подготовку неизбежного полномасштабного наземного вторжения в сектор Газа. Ни вялые рассуждения отдельных западных политиков об опасных последствиях военного решения и отказа от переговоров, ни возмущение общественного мнения по всему Ближнему Востоку не становятся препятствием для начала наземной части израильского наступления.

Политическое решение о начале долгой и заведомо очевидно кровавой операции уже принято и поддержано как большей частью населения самого Израиля, готового смириться с предстоящими потерями, так и ключевыми зарубежными союзниками. Помимо официальных дипломатических визитов поддержки со стороны первых лиц США, Великобритании, Франции и ФРГ, западные страны оперативно осуществляют поставки необходимых вооружений и боеприпасов для нужд израильской армии не в интересах сдерживания потенциальной угрозы извне, а для накопления необходимого наступательного потенциала.

Кроме того, Израилю оказывается заметная финансовая помощь, призванная стабилизировать экономическую ситуацию в стране не только на фоне нынешнего кризиса, но и в среднесрочной перспективе. Дипломатический зонтик, развернутый США как постоянным членом Совета Безопасности над Израилем в ООН, позволяет успешно блокировать любые поползновения использовать существующие механизмы этой международной организации для сдерживания военной эскалации, стимулирования переговорного процесса, да и просто оказания необходимой гуманитарной помощи нуждающимся.

Тем временем сама атака ХАМАС 7 октября выявила не только бреши во внешнем контуре безопасности, но и серьезные системные проблемы и уязвимости во всем оборонном комплексе Израиля, которые могут быть использованы его противниками в дальнейшем. Отключение систем оповещения, которыми была оборудована выстроенная вокруг сектора Газа защитная стена, могло быть умышленно инициировано извне, что указывает не только на наличие у противника значительных запасов оружия и армии мотивированных бойцов, но и на его способность осуществлять масштабные и крайне эффективные кибератаки.

В случае весьма вероятного вовлечения в конфликт сочувствующих ХАМАС группировок из Ливана, Сирии и Ирака, Израилю предстоит столкнуться с самой масштабной военной кампанией в этом столетии со всеми атрибутами и элементами современных гибридных войн, что в свою очередь потребует от него максимального напряжения сил и ресурсов. Именно накопление последних в рамках комплекса подготовительных мероприятий — единственная причина, по которой наземная часть военной операции против ХАМАС еще не была начата в полном объеме.

На этом фоне позиция, занятая официальным руководством Израиля и его союзниками — прежде всего из числа стран Запада, чьи лидеры априори выразили абсолютную поддержку любым ответным действиям ЦАХАЛ, свелась к отождествлению «проблемы ХАМАС» с палестинским вопросом как таковым. А это, в свою очередь, чревато неизбежным превращением антитеррористической операции в тотальную войну, результатом которой ввиду очевидного неравенства сил станет полное опустошение сектора Газа и появление очередного очага неконтролируемой гуманитарной катастрофы на карте Ближнего Востока.

В этих сложных условиях ХАМАС продолжает оставаться политической организацией, которая на протяжении 17 лет была единственным легитимным представителем населения сектора Газа. Других массовых политических организаций, которые взяли бы на себя управление территорией и заботу о населении в условиях полутора десятилетий тотальной экономической блокады со стороны Израиля, в Газе не было и нет, а потому отказ от любых переговоров с ХАМАС означает отказ палестинскому населению Газы в праве на какое-либо представительство в принципе. Такое положение делает необходимым диалог с этой структурой в той же мере, что и с другими палестинскими организациями, формирующими органы власти и представительства на Западном берегу реки Иордан.

Несмотря на то что военное решение и отказ от переговоров со стороны Израиля видятся неизбежными, долгом стран, которые исторически близки и с народом Палестины, и с народом Израиля, остается следование принципу не навредить, а помогать делу поиска путей достижения мира политическими средствами. Диалог должен продолжаться, и он должен быть инклюзивным — только так можно говорить о каких-то гарантиях и перспективах будущего, а потому стремление Москвы не обрушать мосты, а сохранять каналы общения и взаимодействия со всеми сторонами конфликта — единственно верное и правильное решение не только с точки зрения дипломатии и политики, но и также морали и истории.

Автор — сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»

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