Жители Санкт-Петербурга пожаловались на нехватку вакцин от COVID-19

В большинстве медицинских учреждений Санкт-Петербурга, несмотря на высокий показатель смертности от коронавируса в городе, отсутствуют вакцины от COVID-19. Об этом 26 октября рассказал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

По его словам, в большинстве поликлиник, куда петербуржцы обращались с просьбой узнать о наличии вакцин, сообщали об их отсутствии. При этом на сайте администрации Петербурга указано, что жители города могут привиться в 102 пунктов вакцинации от COVID-19.

Только за последнюю неделю в Северной столице от коронавируса скончались 13 человек, а число заразившихся тем временем растет, отмечает корреспондент.

В комитете по здравоохранению отказались прокомментировать высокую летальность от коронавирусной инфекции в городе, однако там сообщили, что в настоящий момент централизованная поставка вакцины от коронавируса Минздравом не осуществляется. В ведомстве сказали, что после пандемии закупкой вакцин занимаются районные комитеты. В связи с этим ситуация в разных районах города с наличием вакцины разная.

В условиях нехватки вакцин врачи всё больше встревожены появлением новых штаммов COVID-19, особенно в сочетании с другими сезонными вирусами.

«Циркуляция не только коронавируса, его субтипов, но и РС-вируса и гриппа. Грипп уже пришел и регистрируется. Потому что возможна тридемия, попадание всех трех типов вирусов в организм, существует определенная опасность», — предупредил инфекционист Георгий Викулов.

Ранее в этот день глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза возникновения новой пандемии существует и ее наступление является только вопросом времени, поэтому государства должны подготовиться к мерам реагирования на нее. По его словам, сейчас государства — члены ВОЗ занимаются укреплением правовой базы для глобального реагирования на пандемии.

В сентябре исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в столице на данный момент в восемь раз меньше, чем в 2022 году. Она отметила, что течение болезни проходит в основном в форме обычной простуды. Она также сообщила, что в столице пройдут исследования обновленной вакцины от коронавируса от штамма «Омикрон».

Позже, в начале октября, директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что обновленная вакцина «Спутник V» с защитой от актуальных штаммов коронавируса поступит в медучреждения в первой половине декабря.