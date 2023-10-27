Зарядье для ума: в Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

В Москве прошла торжественная церемония объявления лауреатов IX Всероссийской премии «За верность науке», на которой были названы самые успешные научно-просветительские проекты года. В этот раз событие стало самым масштабным за девять лет своего существования. Оно пополнилась новыми номинациями, а на получение наград было подано более тысячи заявок. Лауреатов назвали со сцены концертного зала «Зарядье», расположенного в двух шагах от Кремля. Награды вручили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие.

Торжественный вечер

26 октября в концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония объявления лауреатов IX Всероссийской премии «За верность науке». В этом году на награду претендовало рекордное число участников: в оргкомитет поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Самыми востребованными стали номинации «Научно-популярный проект года», «Наставник», «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука — это модно» и «Защита исторической правды». Всего были названы победители по 14 категориям. За музыкальное сопровождение вечера отвечал эстрадно-джазовый оркестр под управлением Петра Налича.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Номинация «Лучший научно-популярный студенческий проект»

— По самой премии мы видим, что тех, кто участвует в популяризации науки с каждым годом становится больше и об этом свидетельствует интерес к премии. Сегодня награда вручается в девятый раз, и если вспомнить 2021 год, то тогда было 700 заявок из 60 регионов России. В этом году участвуют представители почти 80 регионов, и мы получили больше 1200 заявок. Более чем в два раза выросло само количество номинаций. В том числе в Год педагога и наставника появилась номинация «Наставник», а также номинация «Наука — миру», направленная на развитие отношений между исследователями разных стран. Даже сама церемония с каждым годом проходит всё более торжественно, поэтому свою роль премия выполняет, — сказал министр образования и науки Валерий Фальков перед открытием мероприятия.

Торжественная часть началась с объявления лауреатов в номинации «Наука — миру», которая вручается проектам, направленным на популяризацию отечественной науки и высшего образования за рубежом. Лучшим международным проектом стал атомный квиз Global Atomic Quiz от госкорпорации «Росатом» и видеоблога Naked Science. Это ежегодная научно-популярная викторина, которая проводится во Всемирный день науки — 10 ноября. Принять в ней участие может любой желающий.

Для вручения награды на сцену поднялся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Номинация «Наука — миру»

— Наука во всех странах тяготеет к тому, чтобы, с одной стороны, быть суверенной и прославлять, и развивать свою страну. Но с другой стороны, она должна быть транспарентной, чтобы использовать достижения коллег из других стран и заимствовать всё лучше, что там изобретается. Несмотря на то, что происходит сейчас в мире, наши ученые продолжают работать во многих странах. Используя новые возможности многие из них стали работать на новых направлениях. И надо этим пользоваться в наших национальных интересах, — сказал Дмитрий Песков.

Вклад в реализацию инициатив и проектов проходящего сейчас Десятилетия науки и технологий был отмечен отдельной номинацией, победителем в которой стал Музей Биотех ФИЦ Биотехнологий РАН. Его экспозиция посвящена современным достижением в сфере биотехнологий. Второе место заняла платформа для ученых CoLab.ws, третье — проект «Ассоциация плавучих университетов». Победителя в этой категории объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

— Сегодняшняя премия «За верность науке» — один из кульминационных моментов одного из годов Десятилетия науки и технологий, как и Конгресс молодых ученых. Мы чествуем и признаем успехи наших ученых и видим отдачу, потому что множество журналистов позволяют рассказать всему миру о научных достижениях за этот год. Мы видим результаты. По опросам ВЦИОМ, 79% наших граждан гордятся достижениями наших ученых, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Лучшие из лучших

В номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» премии удостоились студенты Санкт-Петербургского государственного университета за мультимедийную выставку-архив «Другой Менделеев. Судьба морского офицера». Экспозиция посвящена судьбе старшего сына Дмитрия Менделеева Владимира, создавшего грандиозный проект плотины через Керченский пролив.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Номинация «Лучший научно-популярный студенческий проект»

— Последние три года масштаб премии стал совершенно другим. Импульсом к перерождению стал старт Года науки и технологий, объявленный президентом в 2021 году. Отдельно я хочу поблагодарить наш ведущий Московский государственный университет и Курчатовский институт. В том числе благодаря им с каждым годом премия становится всё более популярной, — сказал Валерий Фальков, вручая награду.

В номинации «Научно-популярный проект года», на которую в этом году было подано больше всего заявок, победителем стало сообщество «ВНауке» в социальной сети «ВКонтакте» департамента по работе с сообществами VK. Сообщество «ВНауке» делает науку более понятной и доступной для широкой аудитории социальной сети. Оно объединяет вузы, музеи, учебные организации и блогеров.

— Премия совершенно точно растет и крепнет. Про нее говорят. И хочу поздравить Министерство науки и высшего образования с тем, что премия становится всё больше и ярче. Самый объективный показатель — количество желающих ее получить, которое постоянно растет, и средний уровень заявок также растет, — сказал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, поздравляя победителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Номинация «Научно-популярный проект года»

Лауреаты и дипломанты премии получат денежное вознаграждение, а также смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий — III Конгресс молодых ученых. В нем примут участие представители ведущих вузов и научных организаций, органов власти и крупных промышленных компаний. Также в рамках премии учреждены специальные призы от трех госкорпораций: «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех» — это путешествие на атомном ледоколе, поездка на один из российских космодромов и экскурсия в Инженерный центр корпорации «Иркут» в Москве.