Астролог рассказала о влиянии лунного затмения 28 октября на человека

Лунное затмение, которое жители России и других стран смогут наблюдать 28 октября, окажет влияние на вопросы материального достатка и эмоциональных ресурсов, рассказала в беседе с «Известиями» астролог Юлия Бельская. О том, каким будет это астрономическое событие и как оно отразится на жизни людей, читайте в нашем материале.

Лунное затмение 28 октября — влияние на человека

Как пояснила Бельская, затмение 28 октября совпадает с полнолунием в знаке Тельца. Кроме того, оно закрывает коридор затмений, начавшийся 14 октября. В связи с этим грядущее астрономическое событие может стать предвестником перемен.

По словам эксперта, в это время люди склонны испытывать тревожность, связанную с уровнем их дохода, раздражение из-за постоянно растущих цен и роскоши, которая достается другим. Из-за этого у них, возможно, появится желание найти новый источник заработка или начать инвестировать.

Изменения затронут и питание. Как отметила астролог, лунное затмение может подтолкнуть к пересмотру рациона в пользу чего-то более здорового.

Кроме того, добавила Бельская, 28 октября — отличное время, чтобы помириться с близкими, так как полнолуние делает людей более восприимчивыми к словам. Поэтому при обсуждении спорной ситуации есть вероятность вывести отношения на новый уровень.

В период лунного затмения астролог порекомендовала заняться своим здоровьем: сделать чек-ап организма, отказаться от вредных привычек и обратить внимание на рацион питания. Помимо этого, следует быть осторожнее в выражениях и стараться экологично проживать эмоции.

Лунное затмение 28 октября — каким оно будет

Проходя между Солнцем и Луной Земля отбрасывает на свой спутник тень, которая и вызывает затмение. В течение года это может произойти около двух с половиной раз. Астрономы различают три вида данного явления:

полутеневое — Луна становится тусклой, но для невооруженного глаза практически не изменяется;

полное — Луна целиком входит в самую темную часть земной тени, приобретая красный или оранжевый оттенок;

частное — только часть Луны попадает в наиболее темный участок земной тени, из-за чего кажется, что от спутника «откушен» кусочек.

Затмение 28 октября относится к последнему типу. Его площадь будет совсем небольшой — в тень попадет максимум 6% поверхности Луны. Тем не менее, оно надолго останется самым глубоким астрономическим событием этого типа. Превзойти его по масштабу сможет только полное лунное затмение в марте 2025 года.

Лунное затмение 28 октября — где и как смотреть

Лунное затмение 28 октября будет видно во всех странах Европы, Азии, Африки, в большей части Южной Америки, некоторых регионах Арктики и Антарктиды. Полюбоваться им также смогут моряки в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.

Фазы полутеневого и частного затмения можно наблюдать целиком почти на всей территории России, кроме Камчатского края и Чукотского автономного округа, где они будут видны частично.

Лунные затмения считаются самыми простыми для наблюдения астрономическими явлениями. Чтобы насладиться ими, достаточно выйти на улицу и поднять взгляд в небо. Частное затмение доступно и невооруженному глазу, но бинокль или телескоп значительно улучшат вид.

Для наблюдения желательно выбрать место вдали от крупных городов, чтобы снизить световое загрязнение. Также следует тепло одеться, взять горячие напитки и предусмотреть возможность дополнительного обогрева: костер, машину, химические грелки и т.д.

Лунное затмение 28 октября — во сколько начнется

Полный цикл затмения продлится 4 часа 25 минут. Оно начнется в 21:01 мск и закончится в 01:26 мск. Длина частной фазы, во время которой будет виден темный участок Луны, составит 1 час 18 минут — с 22:35 мск до 23:52 мск. Пик затмения придется на 23:14 мск.

Ранее «Известия» рассказали, каким будет уникальное полнолуние 29 октября и что нельзя делать в это время.