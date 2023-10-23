Нейросеть поможет в изучении ирбисов

Снежных барсов начнут исследовать с помощью нейросетей. Авторы проекта — Yandex Cloud и студенты Школы анализа данных. Систему используют на базе нацпарка «Сайлюгемский» на Алтае, сообщает телеканал «Известия». Нейросеть распознает десять видов животных на изображениях и видео с фотоловушек. Система находит объекты на кадрах за несколько секунд. Затем нейросеть сортирует опознанных животных по определенным типам. Специалисты обучили модель на массиве из 40 тыс. фото и видео. На следующем этапе нейросеть научится определять конкретные особи барсов. Технология поможет ученым эффективнее изучать ирбисов в естественной среде. По оценкам экспертов, в России обитает не более 90 особей, но точное число неизвестно.

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