Эксперт спрогнозировал ситуацию с ценами на газ в Европе зимой

Европейский союз (ЕС) планирует сохранить в действии механизм коррекции цен на газ из-за опасения роста стоимости в зимний период на фоне ситуации на Ближнем Востоке и подрыва газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщила газета Financial Times. Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов рассказал «Известиям» 23 октября, что зимой, вероятно, в условиях сезонного роста спроса на европейском рынке будут происходить колебания цен, однако благодаря высоким запасам в подземных хранилищах газа (ПХГ) и экономии сырья цены не вернутся к максимумам 2022-го.

«2023-й стал годом «остужения» для европейского газового рынка. Средние цены на газ на ключевом в Европе хабе TTF сократились на 69% по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Если в период с января по сентябрь 2022 года средняя цена газа на TTF составляла $1485 за 1 тыс. куб. м, то за аналогичный период 2023-го она сократилась до $465 за 1 тыс. куб. м», — уточнил эксперт.

По его словам, ключевым драйвером снижения котировок стала экономия газа в электроэнергетике, промышленности и жилищном секторе, о которой страны Евросоюза договорились еще летом прошлого года.

«Так, выработка электроэнергии из газа в ЕС по итогам первых девяти месяцев 2023 года сократилась на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, а доля газа в структуре электрогенерации — с 19,7% до 17,6%. Экономия газа осуществляется, в первую очередь, в тех отраслях промышленности, которые используют газ в качестве сырья (например, в производстве азотных удобрений). Это оборачивается сокращением промпроизводства: по данным Евростата, август 2023-го стал шестым подряд месяцем, по итогам которого в странах еврозоны был зафиксирован спад промышленного производства (год к году)», — обратил внимание Родионов.

Он отметил, что об экономии топлива свидетельствует и динамика газового импорта. Эксперт привел данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым, импорт газа в ЕС по итогам первых девяти месяцев текущего года сократился на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, в абсолютном выражении импорт снизился на 48,1 млрд куб. м. При этом трубопроводные поставки из России сократились на 39,4 млрд куб. м, тогда как поставки сжиженного природного газа (СПГ) выросли лишь на 0,7 млрд куб. м, а трубопроводные поставки из Норвегии, Великобритании, Азербайджана и стран Северной Африки сократились на 9,4 млрд куб. м, добавил Родионов.

«Скорее всего, зимой, в условиях сезонного роста спроса, на европейском рынке будут происходить колебания цен, в том числе из-за роста доли СПГ в структуре импорта (с 33% в январе–сентябре 2022 года до 40% в январе–сентябре 2023-го). Однако благодаря высоким запасам газа в подземных хранилищах и продолжающейся экономии сырья цены даже в случае скачков не вернутся к максимумам прошлого года, когда котировки на TTF превышали отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м», — заключил эксперт.

Ранее, 6 сентября, в постпредстве РФ при ЕС рассказали «Известиям», что Евросоюз снизил поставки российских энергоресурсов. Так, по сравнению с первым полугодием 2022-го импорт товарной группы «Минеральные продукты», включающей нефть и газ, упал почти на 80%.

3 мая глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в беседе с «Известиями» выразил мнение, что биржевые цены на газ в странах Еворпы могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.