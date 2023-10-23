Адвокат назвал сумму штрафа за продажу обуви без кода «Честный знак»

Юридические лица могут заплатить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. за продажу обуви без маркировки «Честный знак». Об этом 23 октября сообщил «Известиям» управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев.

«Да, вся обувь и многие, но не все, категории одежды подлежат обязательной маркировки в системе «Честный знак». За нарушение предусмотрены штрафы: на ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Такой разброс штрафов и грозит продавцу», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Гарилова, маркировка должна быть и на никотиносодержащей продукции, ряде предметов одежды, напитках (кроме алкогольных за исключением пива), упакованной воде, парфюмерной продукции, постельном белье, компьютерных томографах, креслах-колясках, слуховых аппаратах, автомобильных шинах.

Как отмечает эксперт, лицензионного соглашения при этом может и не быть у продавца, на параллельный импорт оно никак не влияет.

«Обычному покупателю практически никак нельзя проверить, покупает он подделку или нет, разве что по явным недостаткам. Крупные сети, а тем более маркетплейсы, вообще никак не застрахованы от реализации контрафактной продукции», — подытожил Гавришев.

Ранее, 21 октября, президент Союза российских байеров Елена Бурганова сообщила, что признаком отличия оригинальной пары кроссовок от поддельной может стать QR-код национальной системы цифровой маркировки и прослеживания продукции «Честный знак». Она отметила, что система регистрирует каждую пару обуви на основе оригиналов закупочных документов.

Такой QR-код — свидетельство того, что пара обуви закуплена, доставлена и растаможена официально. Без этого штрих-кода доказать оригинальность продукции сейчас практически невозможно. При этом покупатель может проверить оригинальность обуви, наведя камеру на QR-код.

В тот же день директор по защите легального оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский сообщил «Известиям», что правоохранители начали изымать обувь в магазинах Nikita Efremov. У проверяющих вызвал подозрение тот факт, что на некоторых парах кроссовок, которые продавались в магазине, отсутствовала маркировка «Честный знак».

Ранее, 20 октября, в правоохранительные органы поступила информация о том, что в шоуруме Ефремова в Москве продается контрафактная обувь. В этом бутик обвиняли и некоторые блогеры в Сети, жалуясь также на завышенные цены и хамство продавцов.

После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении Ефремова. К этому моменту два его бутика в Москве и Санкт-Петербурге закрыты. Сам предприниматель обвинения в свой адрес отверг.