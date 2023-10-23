Посол РФ в ФРГ возложил на Берлин вину в разрушении российско-германских связей

После начала спецоперации по защите Донбасса Германия сделала ставку на нанесение России «стратегического поражения», инициативно разрушив экономические, научные, культурные и иные связи Москвы и Берлина. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Оказывается масштабная поддержка киевскому режиму, в том числе современными вооружениями и военной техникой. Ради этого была изменена действовавшая десятилетиями практика отказа Германии от поставок продукции военного назначения в зоны конфликтов», — заявил он в интервью ТАСС.

Посол отметил, что ФРГ также находится в числе «лидеров» по количеству высланных сотрудников российских дипломатических и консульских представительств. Кроме того, Берлин отозвал согласие на функционирование четырех из пяти генеральных консульств России в Германии.

«Деградация двусторонних отношений — не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», — подчеркнул дипломат.

Он также заявил, что Москва давно перестала ориентироваться на красные линии Берлина в вопросе поставок оружия киевскому режиму. Так, Германия уже поставила Украине широкую номенклатуру вооружений, которая среди прочего включает в себя современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки и РСЗО.

«По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность. Тем не менее мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — добавил Нечаев.

Ранее, 8 сентября, глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в разговоре с «Известиями» назвал ввод Германией антироссийских санкций ошибкой, ударившей больше по самому Берлину, чем по Москве. Эрнст также сообщил, что республике угрожает ускоренный рост цен и, как следствие, высокая инфляция.

Перед этим, 27 августа, канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался, что рост экономики в Германии неудовлетворительный, так как страна ощущает на себе основную тяжесть ослабления экономики во всем мире из-за своей зависимости от экспорта.

До этого, 17 июля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер раскритиковал правительство Германии за то, что экономика ФРГ входит в рецессию из-за санкций против России. ФРГ, лишившись российских нефти и газа, теряет позиции на мировой арене, отметил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.